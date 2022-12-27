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建设银行召开“向往的力量──中国建设银行‘双子星’App发布会”

2022年12月27日08:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：建设银行召开“向往的力量──中国建设银行‘双子星’App发布会”

12月25日，中国建设银行召开“向往的力量──中国建设银行‘双子星’App发布会”。发布会通过“中国建设银行”微信视频号、建行学习App、人民日报App、央视频App、央视频抖音号、央视频官方微博等平台同步播出，向社会公众隆重推出“手机银行2023”，并发布“建行生活”全新升级品牌。

发布会上，开心麻花团队带来六部轻松幽默的情景剧，逐一演绎App界面设计复杂、老年人记不住手机操作、大城市租房难、农户贷款无门、养老投资担心上当、小微生意经营不易等生活中的痛点问题，并由建行员工给出建行解决方案，以“手机银行2023”至简的界面设计，适老化同屏协助功能、一站式住房租赁服务、低门槛裕农快贷、稳健养老金融服务，以及“建行生活”聚合建行、商家、政府权益诚意回馈用户，对商家提供免佣金的平台服务，协助政府发放消费券等一系列措施，提振消费信心，服务实体经济。商业洞察领域权威嘉宾刘润进行全程解读。

刘润提出，整场发布会温暖的感受让人印象深刻。“建设银行手机银行2023”的适老化相关功能，不仅是建行帮助老年群体更好使用手机的重要举措，也是该行运用手机银行20多年来的知识积累和思考努力服务客户的成果。

他表示，建行手机银行是一个有非常强大工具属性的产品，“建行生活”App则是具有强大用户属性和生活属性的产品，二者作为建行“双子星”App，分别代表建行的专业金融力量和场景化金融服务，两大平台携手连接千家万户的金融需求和生活小美好。

刘润总结，这场发布会充分体现了“金融人本主义”，建设银行正在帮助个体、帮助农民、帮助打工的年轻人、帮助老年人、帮助所有周围的群体。通过发布会，建设银行希望传达金融的意义不应是服务于钱，金融的意义是服务于人，而且是服务于每一个人，与每一个“你”携手奔赴对未来、对美好生活的“向往”。

(责编：董童、李源)
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