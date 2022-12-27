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加强企业主导的产学研深度融合

建设高质量创新联合体（有的放矢）

邸晓燕
2022年12月27日09:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　党的十八大以来，习近平总书记多次强调坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，对创新驱动发展作出了一系列重大战略部署。党的十九届五中全会《建议》提出：“推进产学研深度融合，支持企业牵头组建创新联合体，承担国家重大科技项目。”党的二十大报告提出：“优化配置创新资源”“提升国家创新体系整体效能”“加强企业主导的产学研深度融合”。贯彻落实党中央决策部署，需要各方面各主体共同努力。创新联合体是多主体联合攻关的有效组织形式，建设高质量创新联合体是实施创新驱动发展战略的一条有效途径。

　　创新联合体一般由领军企业主导，联合产学研各方，通过产业技术创新战略联盟、平台、中心、实验室等形式开展联合创新活动。建设高质量创新联合体，可以提高国家创新体系的整体效能。一是提升跨产业的创新绩效。当前，创新越来越多地发生在跨学科、跨产业、跨领域的交叉地带，呈现复杂、开放式、多维的特征。创新联合体的协作创新是一种开放创造和共享。利用创新联合体开展更具战略导向、跨产业、跨组织的合作，有利于通过协同创新提升创新绩效。二是推动创新链、人才链深度融合。通过共建实验室、合作开展项目等方式建设高质量创新联合体，加强企业主导的产学研深度融合，有利于激发创新者的创新潜能，有利于吸引和培养科技领军人才和创新团队，促进人才的合理布局和协调发展。三是有助于优化创新文化环境。在创新联合体内，各方能够形成和巩固彼此之间的信任关系，形成良好的创新文化环境。

　　建设高质量创新联合体是一项系统工程，当前可以从以下三个方面着力。一是优化组织模式和运行机制。创新联合体涉及多个主体，需要协调不同层次的利益关系，建立新的协调与合作方式，推动跨学科、跨产业、跨领域的更广泛更多样化的合作。一个比较成功的例子是产业技术创新战略联盟。通过多年探索，产业技术创新战略联盟在组织模式和运行机制等方面进行了多种尝试，在合作研发关键共性技术、建立联盟社团标准、联盟间交流合作等方面取得了很多进展，积累了宝贵经验。二是加大基础设施建设力度。协作创新活动需要特定的基础设施支持，包括高质量的科技基础设施和信息通信技术（ICT）基础设施，如公共共享平台、数字基础设施、测试设施等。要增加这些基础设施的供给，推进开放共享。三是为创新联合体提供市场机会、技术变革趋势等重要信息，营造良好政策支持环境，帮助创新联合体明确创新方向、把握创新机遇。

　　（作者单位：北京化工大学文法学院）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月27日 09 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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