新华社记者丁静、樊曦

原标题：新华全媒+丨速度更快、动力更强、日子更好——从京广高铁10年变化看中国经济社会发展

全长2298公里，纵贯中国南北，跨越长江与黄河，世界上运营里程最长的高速铁路京广高铁，26日迎来运营10周年。

交通运输是经济社会发展的“先行官”。作为我国中长期铁路网规划中“四纵四横”高速铁路的重要“一纵”，京广高铁连接南北、承东启西，已成为我国最繁忙的高铁线路之一。10年来，京广高铁发送旅客16.9亿人次，促使沿线区域发展动力更强，老百姓日子越过越好！

12月26日，G891次列车停靠在北京西站站台。新华社记者 张晨霖 摄

京广高铁的“创新力”：速度更快，让时空更“小”

“G71次列车请关门。”26日上午7点05分，随着值乘列车长孙梦楠结束电台呼叫，G71次复兴号智能动车组驶出北京西站，经由京广高铁，奔向千里之外的昆明。

2012年12月26日，19岁的孙梦楠是京广高铁首发列车G801次的乘务员。当天，北京西站迈入高铁时代，我国一条全新的南北客运通道建立。

作为我国“四纵四横”高速铁路的重要“一纵”，京广高铁的“骨干线路”地位非常突出。它与石太、石济、徐兰、郑渝等12条高铁线路联通，形成了我国跨越南北、贯通东西的客运大通道。

速度更快，让时空更“小”。京广高铁贯通后，北京至广州旅程由40多小时压缩到约8小时。今年6月20日，北京至武汉段常态化按时速350公里高标运营，京汉间最短运行时间缩短至3小时48分，比原来快了约30分钟。京穗、京渝、京石之间的运行时间也进一步压缩。

高速运行的基础是安全。京广高铁开通运营后，铁路部门积极构建安全风险防控体系，采用高速综合检测列车，构建轨道结构、路基沉降、列控等监测系统，完善安全防灾监测体系，强化应急救援能力等。京广高铁京武段还率先建成了安全标准示范线。

12月26日，在北京西站站台，乘务员在指引旅客登车。新华社记者 张晨霖 摄

“时速350公里意味着列车每秒前进约97米，这对司机的心理素质、作业标准、业务水平提出了更高要求。”中国铁路武汉局集团有限公司司机刘静雅说，必须防微杜渐，让作业标准成为“肌肉记忆”。

服务品质决定着人民群众的满意度。电子客票、WIFI信号、网上订餐、静音车厢等服务，让乘客不仅能够“说走就走”，而且能够走得舒适、惬意，“人享其行”的期盼逐步成为现实。

“北京西站始发的京广高铁列车从最初的60对增加到107.5对，成为首都北京最繁忙的铁路枢纽之一。”北京西站党委宣传助理袁旭冉说。

12月26日，旅客来到北京西站乘坐G891次列车出行。新华社记者 张晨霖 摄

京广高铁的“输送力”：促进新城崛起、区域发展

京广高铁开通10年来，广铁集团管内共开行60多万趟动车组，最短发车间隔仅5分钟。武汉站单日发送旅客由几千人次增长到最高逾14万人次，坐高铁可直达全国100多个地级市。

“从武汉出发，坐高铁3个多小时就能到达北上广，我也过上了‘双城生活’。”家在武汉，在北京工作的彭先生说。10年前，他坐火车到北京要10个小时左右，现在不仅时间短了，旅途也更舒适了。

“10年来，武汉一步步站在了‘米’字形高铁网的中心。依托枢纽地位，武汉站周边打造现代化商务区，目前已吸引了多个开发商入驻。”中国铁路武汉局集团有限公司运输部副主任易欣说。

京广高铁沿线城市规划纷纷与高铁对接，不少高铁车站已成为所在城市的新地标。

“京广高铁在国土空间开发、产业梯度转移、城镇布局优化、经济贸易交流中起到了先导作用。”北京工业大学城建学部交通运输所副所长韩艳说。

“京广高铁串起了不同资源优势的经济板块，辐射大量历史文化名城，实现了我国南北方向综合交通运输网络的升级，生动体现了‘钢铁动脉’的作用。”中国铁道科学研究院运输及经济研究所副所长王怀相说。

从京津冀协同发展到中部崛起，再到粤港澳大湾区建设，京广高铁在涌动的客流中播撒共同发展的种子，促使珠三角、京津冀等城市群成为中国经济最具活力、人口最为密集的区域。

12月26日，旅客在北京西站乘坐G891次列车出行。新华社记者 张晨霖 摄

京广高铁的“牵引力”：助力人享其途、货畅其流

临近元旦、春节，京广线广铁集团管内货运车间繁忙中井然有序，这与10年前的情况截然不同。

“京广铁路是百年老线，过去每逢春运等重要运输时期，铁路运能频频告急，武昌、广州等大站频犯‘大肚子病’，列车开不出去，只能集中运力保客运，货运受到严重影响。”广铁集团货运部副主任杨文曦说，2012年京广高铁开通后，客货分流极大地提高了铁路综合运输能力，10年间武广段增运货物约7亿吨。

得益于京广铁路干线运能日益充足，湖南长沙、怀化、株洲，广东广州、深圳、东莞等城市相继开通中欧班列。

“现在在各地超市不仅可以买全国的商品，还可以买国外的物品，非常方便，这也与铁路货运能力提升有关系。”广东省物流行业协会执行会长马仁洪说。

道路通，百业兴。京广高铁压缩了旅行时间，串联起沿线景点，餐饮、住宿、购物等收入不断增长，沿线旅游产业逐步从“门票经济”向“综合经济”转型发展。

“我要把经验传授给新人，带动更多人在平凡岗位上为铁路发展贡献力量。”孙梦楠说。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经