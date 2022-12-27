原标题：多地药企紧急扩产 多措并举助力一线抗疫

在山东新华制药股份有限责任公司，工人正在布洛芬压片车间紧张忙碌工作。（新华社记者 高天 摄）

随着疫情防控措施持续优化调整，叠加冬季呼吸道疾病高发等因素，一段时间内，包括布洛芬在内的部分药品供不应求。连日来，《经济参考报》记者在多地走访了解到，不少药品生产企业近期订单翻倍，销量大幅上涨，均开足马力扩产保供，助力一线抗疫。受访人士认为，尽快打通从药品生产审批到原料生产、成品配送及市场销售全链条各环节，加强原材料储备，保障物流通畅，是满足防疫需求的关键。

需求激增 药企紧急扩产

随着退热药、止咳药、抗生素、抗病毒等药品的市场需求激增，记者走访多地药店了解到，个别退烧药、感冒药有断货现象，当地药企正开足马力满负荷生产。

在黑龙江省哈尔滨市，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司生产车间内一片忙碌。公司生产的复方芩兰口服液、双黄连口服液等被列入相关推荐用药。公司启动生产、售后、库存、配送等多级响应机制，实现24小时不间断满负荷生产，并优先足量保证重点地区。哈药集团制药六厂加紧生产退烧药布洛芬颗粒和小儿氨酚黄那敏颗粒，将生产线从三条扩到六条，日产均超10万盒。

辽宁方大集团东北制药对乙酰氨基酚片订单供不应求，对乙酰氨基酚片、复方氨酚烷胺片、维生素C片等多条生产线正在昼夜运转。“现在部分产品的日产量能达平时的两倍。”公司101分厂副厂长高铁民说。

山东新华制药股份有限责任公司是国内布洛芬原料药主要生产企业。记者在他们的物流仓储中心看到，布洛芬片、布洛伪麻片、复方甘草片等药品整齐存放，出货繁忙。“我们在202xy生产车间，紧急启动两条生产线，100多名员工‘三班倒’，24小时不停工。”公司副总经理寇祖星说。

在吉林敖东延边药业股份有限公司生产车间，16条涉疫药品生产线满负荷运转，每天可生产口服液300万支、颗粒剂120万袋、中药方剂25万副、片剂150万片。“生脉饮、补中益气丸、参苓白术散的生产订单暴增，明年一季度订单已经排满，我们紧急抽调部分后勤人员投入一线生产。”公司生产副总经理夏国凤说。

在位于新疆乌鲁木齐的新奇康药业股份有限公司生产车间，工人们将药品打包、装箱。公司董事长陈金成说，公司已经调整生产班次，紧缺药品祖卡木颗粒的产量上升到正常生产时期的3倍，日产8万盒。

12月18日，在位于河南的新乡市新辉药业有限公司生产车间，自动化洗烘瓶程序和灌装程序正常进行。公司质量主管郝晓洁告诉记者，随着清热解毒口服液、冬凌草糖浆等药品订单增多，公司负责人到上海订购包装联动线设备，以实现装盒程序自动化。

与此同时，各地正在有序组织药品生产、零售企业加大药品储备、投放力度。不少药品经营企业和药品生产企业建立供货关系，保障居民用药需求。

扩大产能制约因素仍存

记者了解到，不少药企计划进一步扩大稀缺药品产能，但受多重因素制约。

一些受访企业分析表示，当前大规模扩产紧缺药品存在多重困难，一是员工大量感染；二是技术岗位要求较高，临时招人、组织培训可能难以达标，一旦出现质量问题得不偿失；三是药品需求暴增是短期现象，新增生产线投产后可能面临市场萎靡的情况。

“全厂员工100多人，因感染等休息的占到四分之一，陆续有康复员工返岗。”郝晓洁说。河南省百泉制药有限公司有关负责人介绍，公司生产一线员工220人，受疫情影响，12月份以来能正常上班的一度仅剩70余人，提取车间、口服液车间难以正常运转。

“不管是发货还是进货，最近物流都不是很顺畅。物流速度比平时慢。”新华医贸公司副经理彭涛介绍，不少物流公司到岗率较低，负责药品配送的车辆少，加之受疫情影响，全国各地物流速度都受到影响，因此生产出的药品较难抵达市场。

一名受访人士说，当前市场对于“四类药”需求量非常大，布洛芬原料药价格从一公斤100多元涨到300多元，甚至没货。“短时间内订单激增，已和以往半年差不多。”一名受访人士说，以对乙酰氨类药品为例，目前能生产对乙酰氨原材料的药企数量有限，“我们等了10多天，才协调到一批原材料。”

目前，中药市场上的连翘、石膏、板蓝根等，用于生产退热、消炎类药品的原材料，同样供应短缺、价格翻番。“连翘原来一斤100多元，现在240多元，金银花价格也翻了一倍，生产成本大幅增加。”一名受访人士说。

不仅药品原材料短缺，药品生产模具与包装材料供应也面临短板。有受访企业告诉记者，此前用于生产布洛芬片等紧缺药品的模具较少，需要新购置模具，而模具制作和运输耗时较长。一家公司联系的20多套模具预计在明年1月10日才能投运，制约产能扩大。一家公司拟生产12片铝塑包装布洛芬片，但用于包装的铝塑材料也供应不足。

打通堵点助力药企释放产能

为进一步有效保障紧缺药品供应，受访人士建议多措并举，尽快打通药品生产销售全链条上的堵点难点。

首先，尽快打通从药品审批到原料生产、成品配送及市场销售全链条各环节。目前，一些地区启动应急机制，优先审评审批，帮助企业新增生产线，制定铝塑包装规格及特殊物料使用计划等，为保障供应发挥了很大作用。受访人士建议，继续加快涉疫药品审批，开通生产、物流绿色通道，帮助企业持续扩大产能。

其次，加大部署涉疫药品储备。各地应尽快摸清紧缺药品生产企业底数，协调相关厂商采购生产设备，及时扩大生产规模。同时，可将一些慢性病患者急需药品列入国家基本药物目录，提前做好部署，以满足市场需求。

同时，还需解决关键材料国内自主供应。建议加强多部门联动，可通过给予优惠贴息、重点项目扶持等政策支持，加速推动有关项目建设，保障重点药品供应链安全。

此外，受访人士建议，要对囤积居奇、哄抬药品价格等扰乱涉疫医药市场秩序行为加大打击力度，引导群众合理购药用药，缓解市场压力。

（记者 杨思琪 高天 张浩然，赵丹丹 孙少雄 邹明仲参与采写）

(责编：赵竹青、陈键)

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