原标题：2.5万亿元背后的“新动能”——粤港澳大湾区“全球招商”观察

由粤港澳三地政府联合举办的首次粤港澳大湾区全球招商大会，吸引了包括十几个国家及地区的数百家世界知名企业积极参与。开幕当天遴选出48个重大项目现场签约，项目总投资金额合计1801亿元。大会已达成合作项目853个、投资总额达2.5万亿元。业内专家认为，这些数据背后充分彰显了粤港澳大湾区的巨大引力。

三地联手“全球招商”吸引世界目光

此次招商大会是粤港澳三地政府着眼更高起点推进大湾区建设的创新举措。广东省政府副秘书长张玉润接受记者采访时说，招商大会依托的是中国超大规模市场，将与全球投资者共享投资机遇和发展红利。

这吸引了世界目光。在上千家报名参与的企业中，包括众多世界知名企业代表，如埃克森美孚、强生、沙特阿美、西门子能源、亚马逊、松下，及国内如中国远洋海运集团、美的、格力科大讯飞、温氏等行业龙头企业。

这些数字背后，是粤港澳大湾区优良的营商环境和产业链供应链优势。广东省商务厅厅长张劲松说，广东有1.27亿人口和4000万中等收入群体的超大规模市场，这将吸引更多跨国企业在粤港澳大湾区投资发展，以高水平的外资推进粤港澳大湾区高水平开放。在推动广东重塑开放型经济竞争力的同时，广大外资企业也能实现企业发展壮大。

香港特别行政区投资推广署助理署长蒋学礼说，粤港澳大湾区发展对香港意义重大。近年跨境理财通大大促进了内地与香港资本市场的互联互通。在香港从事法律、会计和建筑行业的企业、人才，现在可以更方便地在大湾区开展业务和工作。落马洲河套区建设中的港深科技园将成为大湾区发展创新科技的主要新动力。

矢崎（中国）投资有限公司董事长村田英昭说，广东汽车产业实力雄厚，特别是对于新能源汽车产业也有一系列扶持发展政策。我们非常看好大湾区的基础和市场。公司未来还将继续加强和中国企业合作，构建双赢关系。

为投资者营造更优质环境

近年来，广东以粤港澳规则相互衔接为重点，持续拓展法律、会计、建筑等领域的职业资格认可和标准衔接范围，着力提升口岸通关效率、促进金融互联互通、推动资金跨境流动更加便捷。

广东省大湾区办专职副主任祝永辉说，近年来，国家在大湾区先后布局建设综合性国家科学中心和高水平人才高地，创新资源不断向大湾区集聚，广东区域创新综合能力连续6年居全国第一，深港穗科技集群连续三年居全球第二。

广东近年着力建设10个战略性支柱产业集群和10个战略性新兴产业集群，推动大湾区高新技术企业数量突破6万家大关。当前正积极发展人工智能、基因技术等未来产业，争取再打造若干万亿级产业集群，培育壮大一批百亿级和千亿级新兴产业集群，不断提升产业集群配套能力。

广州已形成6个产值超千亿元的先进制造业集群、6个增加值超千亿元的服务行业。广州目前拥有3个国家级开发区、6个省级开发区，建成全球最大的会展综合体，吸引了包括335家世界500强企业在内的众多全球投资者在穗投资。过去五年，广州实际使用外资年均增长10%。

为加快培育总部经济，广东专门出台了《广东省鼓励跨国公司设立地区总部办法（修订版）》，对认定的跨国公司地区总部，在享受外资奖补政策基础上，如对省级财政年度贡献首次超过1亿元的，叠加享受省财政按其当年对省级财政贡献量30%给予一次性奖励。

维他奶集团首席营运总监兼中国内地业务行政总裁苏强说，粤港澳大湾区给国内外企业发展带来了新机遇，维他奶将依托粤港澳大湾区建设的优势，以更优化和集中的资源配置服务于内地各生产子公司。

为全球产业注入新动能

粤港澳大湾区首次全球招商，是粤港澳大湾区统筹用好国际国内两个市场、两种资源，打造全球高端要素资源集聚地的一次探索。业内专家普遍认为，粤港澳大湾区正为全球产业开辟新赛道、注入新动能。

目前广东明确提出，要打好外贸、外资、外包、外经、外智“五外联动”组合拳，为推进广东高水平对外开放，以对外开放的主动赢得经济发展和国际竞争的主动。

广东省商务厅专家介绍，外贸总的目标是全力稳定全球市场份额，打造高端资源和要素集聚的枢纽区域。将打造一批万亿级、千亿级出口产业集群。将巩固拓展美国、东南亚、南亚等市场，每年举办“粤贸全球”展会超100场，带动1万家企业出海抢抓订单。全力推进跨境电商示范省建设，争取三年内突破1万亿大关。

记者在现场了解到，在2022粤港澳大湾区全球招商大会政策宣讲会上，广东突出两个重点，就是制造业招商和总部企业招商。当天现场签约的48个重大项目，覆盖半导体、储能装备、生物医药、汽车零件、新材料等产业领域，制造业占比超七成。

让新项目集聚的正是大湾区制造业高质量发展的良好态势和巨大潜能。目前，广东重点发展20个战略性产业集群，其中8个已达到万亿级规模。同时，囊括财政奖励、税收、科技创新、金融、用地、用能、用工、环保等一系列支持政策投向制造业领域。

液化空气（中国）投资有限公司总裁兼首席执行官柏昊天说，我们在广东不仅投资氢能产业，在高技术制造业、半导体、石化、医疗保健等产业上，都打算进行投资布局。

广东省工信息厅厅长涂高坤说， 广东拥有制造业的31个国民经济行业大类，其中15个规模为中国各省区中第一。不久前，还有7个产业集群成为国家先进制造业集群。 广东产业集群蔚然成形，产业链供应链韧性强劲，为粤港澳大湾区带来了高质量发展的新机遇，也成了吸引外资外企的“强力磁石”。 （记者 李建国）

(责编：赵竹青、陈键)

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