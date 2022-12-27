原标题：推动服务业扩大开放 商务部发布新一批试点示范案例

12月26日，商务部发布国家服务业扩大开放综合试点示范最佳实践案例。商务部表示，在相关部门的大力支持下，试点示范省市围绕方案目标任务服务国家重大战略，开展差异化探索，创新发展取得积极成效，形成的好经验好做法持续向全国复制推广。此次，商务部与有关部门选取部分示范性强、实用性好、市场主体反映积极的创新举措，提炼形成8项最佳实践案例，供各地在工作中借鉴。

商务部当天发布的《关于印发国家服务业扩大开放综合试点示范建设最佳实践案例的函》（简称文件）指出，国家服务业扩大开放综合试点示范是党中央、国务院的重要决策部署，在以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展方面发挥着重要的引领示范作用。加强试点示范创新成果的总结提炼，有助于为相关行业的开放发展提供系统性、综合性的解决方案。

文件显示，自2018年起，试点示范开始陆续向全国推广经验和案例，截至目前已有7批35项，涉及产业开放、新兴业态培育、体制机制改革、贸易投资自由化便利化等领域。其中，最佳实践案例有4批26项，主要采用“一地一例”形式，重点反映具体地区的单项创新成果。

文件指出，本次的最佳实践案例包含产业综合类案例和特色探索类案例两类。

其中，产业综合类案例有突破堵点贯通知识产权服务业产业链体系；聚焦关键环节探索创新，促进医疗产业高质量发展；推动融资租赁创新发展，提升服务实体经济能力；多点推动现代物流业创新发展等4个案例。

特色探索类案例包含探索数字化手段在公共管理服务中的多场景应用；完善配套服务支持高新技术产业高质量发展；优化服务体系提升跨境贸易便利化水平；强化人才保障优化营商环境等4个案例。

这些经验做法取得了积极成效。以优化服务体系提升跨境贸易便利化水平为例，为解决服务贸易国际结算中贸易真实性核查流程繁琐、办理周期长、潜在风险大等问题，重庆将货物贸易“单一窗口”管理延伸到服务贸易领域，与有关跨境金融区块链服务平台合作对接，采用人工智能技术，为服务贸易和资本金融项下国际结算提供票据验核服务，促进服务贸易国际结算便利化。

该项创新做法推出后，大大节约了企业线下准备单据和文件的时间和成本，也减轻了银行人工审查企业资料的负担，将银行办理时间从2天缩短至2分钟以内，贸易企业结算效率提升50%以上。

文件指出，试点示范省市通过优化跨境贸易投资风险管理、开展跨区域口岸通关合作、实施服务贸易“单一窗口”国际结算等方式，完善跨境贸易综合服务体系，大幅提升了跨境贸易便利化水平。下一步，试点示范省市将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步推进跨境贸易便利化改革，持续建设市场化、法治化、国际化口岸营商环境，服务构建新发展格局。(记者 王文博)

(责编：赵竹青、陈键)

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