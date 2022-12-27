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产业兴农民富 乡村振兴擘画新图景

2022年12月27日09:07 | 来源：经济参考报
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原标题：产业兴农民富 乡村振兴擘画新图景

　　全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务。日前召开的中央农村工作会议提出，要全面推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，并敲定推动乡村产业全链条升级、巩固拓展脱贫攻坚成果、增加农民收入等工作重点。

　　业内专家指出，近年来，我国乡村振兴战略的“四梁八柱”已经搭建，并进入全面深入推进阶段。下一步，要全面统筹推进，抓重点、补短板，将产业振兴作为重中之重，千方百计拓宽农民增收致富渠道，为乡村振兴发展增添新活力，擘画乡村产业兴旺、生活富裕的新图景。

　　统筹推进“五个振兴”

　　会议在部署全面推进乡村振兴时强调，要把人力投入、物力配置、财力保障都转移到乡村振兴上来。全面推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，统筹部署、协同推进，抓住重点、补齐短板。

　　2018年，党中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确了阶段性目标和重点任务。2021年，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，在衔接乡村振兴战略第一个五年规划的基础上，进一步明确“十四五”时期乡村振兴的主要目标任务。

　　中国农业大学国家农业市场研究中心主任韩一军表示，党的十九大以来，我国乡村振兴完成了规划制定、政策体系构建等“四梁八柱”基础工作，各地的乡村振兴进入全面深入推进阶段。他指出，产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”是全面推进乡村振兴的重要手段。从调研情况来看，各地“五个振兴”的进展程度存在不同，亟需全面统筹部署、协同推进。

　　中国人民大学教授、国家粮食安全战略研究院院长程国强表示，坚持农业农村优先发展，是全面推进乡村振兴总的方针。要在要素配置上优先满足、在公共财政投入上优先保障，加快注入人才、技术、资本等先进生产要素。

　　“目前，人才振兴成为各地普遍存在的一个短板。要加快培养当地的乡土人才，并出台各种政策措施吸引大学生、农民工、能人以及企业家等外来人才，最大程度撬动更多资金、技术、理念等先进要素，从而全面推进乡村振兴。”韩一军说。

　　实现乡村产业全链条升级

　　产业兴旺是乡村振兴的重要基础。会议将“产业振兴”作为“乡村振兴的重中之重”，强调要落实产业帮扶政策，做好“土特产”文章，依托农业农村特色资源，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业全链条升级，增强市场竞争力和可持续发展能力。

　　“如果说发展粮食生产、保障重要农产品安全稳定供给是国家安全的需要，那么发展特色产业，就是乡村发展经济和农民增收的需要，以及进一步巩固拓展脱贫攻坚成果的需要。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥说。

　　数据显示，近年来我国乡村产业呈现蓬勃发展态势，累计建成15.6万座初加工设施、5万多个产地冷藏保鲜设施，农产品加工转化率达到了70.6%；各类涉农电商超过3万家，农村网络零售额2万多亿元；累计创建140个优势特色产业集群、250个国家现代农业产业园，打造了一批乡土特色鲜明、主导产业突出、质量效益较高的乡村产业发展高地。

　　记者从农业农村部获悉，下一步，将加快制定完善乡村重点产业提升三年行动方案，聚焦“粮油猪、牛羊奶、禽蛋鱼、果菜茶”等12个重点产业，组织实施七大行动，布局建设一批优势特色产业集群、农业产业强镇。

　　“未来，还要推动乡村产业全链条升级，在产业快速发展的同时，加强品牌建设，提升品牌溢价能力，为农民带来新的增收渠道，为乡村发展创造新的增长点。”韩一军说。

　　巩固拓展脱贫攻坚成果

　　会议将“巩固拓展脱贫攻坚成果”作为“全面推进乡村振兴的底线任务”，强调要继续压紧压实责任，把脱贫人口和脱贫地区的帮扶政策衔接好、措施落到位，坚决防止出现整村整乡返贫现象。

　　2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金55%以上用于支持帮扶产业发展，比2021年提高5个百分点；截至11月底，全国脱贫劳动力务工规模达到3278万人，超额完成年度目标任务……2022年，经过各方面努力，我国脱贫攻坚成果得到巩固拓展，没有发生规模性返贫。

　　“将巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的底线任务，进一步提升了其在全面推进乡村振兴和建设农业强国中的战略地位。”中国社科院农村发展研究所研究员、中国社科院贫困问题研究中心秘书长檀学文表示，下一步应加强对扶贫项目资产的经营管理，完善乡村产业基础设施和市场基础，将更多普通农户纳入产业和就业帮扶体系。

　　既要巩固拓展脱贫攻坚成果，还要促进农民持续增收。会议提出，要坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，千方百计拓宽农民增收致富渠道。

　　檀学文认为，农民持续增收是乡村振兴的必然要求和重要落脚点。要注意加强产业发展与农户经济的联系，增强产业发展的包容性和多元性。

　　“当前，各大电商平台积极打通农业供应链，构建‘农户+供应链组织者+消费者’的短供应链模式。这些实践可以更好地联结供应端与线上需求，进一步拓宽销售渠道，促进电子商务与乡村旅游、种养殖等深度融合，帮助农民增加经营性收入和工资性收入。”中国农业大学智慧电商研究院院长、经济管理学院教授郭沛指出。

　　在进一步拓宽农民增收致富渠道方面，檀学文建议，一是健全城乡劳动力市场，促进普惠公平的劳动力流动和就业；二是深化农村产权制度改革，激活农村要素市场，增加农民财产性收入；三是健全农村市场环境和条件，鼓励大众创业和万众创新。 （记者 汪子旭 班娟娟）

(责编：赵竹青、陈键)
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