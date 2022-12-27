原标题：我国首次牵头主办遥感信息科学领域国际赛事

近日，中国科学院空天信息创新研究院（以下简称“空天院”）牵头，联合中科星图股份有限公司、中科星图数字地球合肥有限公司与德国慕尼黑联邦国防军大学共同申请，成功获得遥感数据融合大赛（Data Fusion Contest, DFC）2023年度赛事的举办权。

资料显示，DFC大赛是由国际地球科学与遥感协会图像分析与数据融合（IEEE GRSS IADF）技术委员会发起的遥感领域专业水平最高、影响力最广泛的国际学术科技竞赛之一，每年都会吸引全球大量的遥感领域顶尖高校、研究单位等专业人员参赛，旨在促进利用多源遥感数据解决实际问题方面的能力。欧空局、美国约翰霍普金斯大学、德国慕尼黑工业大学等国际知名科研机构都曾参与过历届赛事的承办。

主办单位表示，本届赛事是DFC大赛自2006年举办至今，首次由中国牵头主办的一届，标志着我国科研机构在国际遥感信息科学领域的学术影响力正在显著提升。

建筑物是城市的重要组成元素，其提取与建模对城市规划管理、形象展示等具有重要作用，可为构建数字孪生、打造三维数字地球提供基础资源支撑。虽然遥感建筑物提取与重建领域的研究已如火如荼，但现有研究多将建筑物视为单一类别，在城市布局复杂、建筑风格多样的发展趋势下，难以满足大规模复杂城市的三维建模与发展规划的需求。

DFC 2023以“面向城市语义重建的大规模建筑物细粒度分类”为主题，具备多模态、国产化等特色，旨在利用国产多源遥感数据，推动遥感建筑物提取与三维重建领域的研究向更加精细化的屋顶细粒度分类识别方向发展，助力提升我国高分数据成果在国际遥感领域的使用率与影响力。

据介绍，DFC 2023计划于2023年1月3日正式开启，包含初赛与决赛两个阶段，于2023年3月底结束。目前，空天院赛博智能团队、星图地球与慕尼黑联邦国防军大学正在积极进行赛事的筹备。

(责编：赵竹青、陈键)

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