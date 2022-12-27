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建筑业加速向绿色智能转型

2022年12月27日09:09 | 来源：经济日报
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原标题：建筑业加速向绿色智能转型

　　回顾即将过去的2022年，建筑业经受了疫情等各方面的考验。随着市场环境的变化，建筑业转型迫在眉睫，建筑业以科技创新为引领，推动行业向工业化、绿色化、智能化转型升级。

　　装配式建筑促生产效率提升

　　近年来，我国大力发展以装配式建筑为代表的新型建筑工业化，推动“中国建造”优化升级。一批自主创新软件崛起，装备水平不断提高，一系列世界顶尖水准建设项目成为“中国建造”的醒目标志，建筑业从现场搅拌砂浆、“满面尘灰”的传统作坊式时代，发展到“像造汽车一样造房子”的建筑工业化时代，正在向数字建造时代迈进。

　　建筑工业化让建造从工地走进工厂、从建造向制造转型。中建科技集团有关负责人告诉记者，他们大力发展建筑工业化，数年前便开始制造基地全国布局，目前拥有24个新型建筑工业化制造基地及国内领先的智能化生产线。

　　以中建科技深汕装配式建筑智能工厂为例，全厂共配置生产线17条，拥有双皮墙板、预应力构件、预应力叠合板、预应力双T板、墙板、固定模台、钢筋、混凝土等自动化生产线，可生产梁、板、柱、楼梯、阳台及各种预应力构件，设计产能22万立方米/年，能够满足200万立方米/年的装配式建筑需求。

　　钢筋绑扎智能机器人已经在深汕装配式建筑智能工厂运用，钢筋绑扎智能机器人可自动识别与定位钢筋网笼节点，通过工业六轴机械臂、工装夹具、旋转工作台、集成控制系统等软硬件，实现了飘窗钢筋网笼的自动加工，生产效率提升了4倍，良品率提升至95%以上，实现了高效生产、安全生产、高质量生产。

　　装配式建造推进了建筑业的节能减排和生产效率显著提升。以北京亦庄蓝领公寓项目为例，项目高32米，建筑面积12万平方米，整体装配率达92%。由于建筑的90%已在工厂完成制造，施工现场可免湿作业，可节水70%，实现零污水排放；免焊接等工序，可节电70%；免搭建脚手架，可减少80%的建筑垃圾；建筑材料可拆卸、可回收，可循环利用率达到90%。现场6名工人配合1台塔吊，每小时可完成4个箱式房屋吊装。如果4台塔吊同时作业，一天可完成88个箱式房屋的吊装，吊装精度可控制在5毫米之内，建造速度比传统建造速度快60%。

　　日前，住房和城乡建设部发布了《装配式建筑发展可复制推广经验清单》（第一批），装配式建筑将从政策引导、技术支撑、产业发展、能力提升、监督管理、创新发展等方面寻求新的突破。

　　目前，全国已有20多个省份出台了装配式建筑相关的扶持政策和补贴制度标准，将助力装配式建筑的蓬勃发展。业内人士预计，未来，雄安新区80%至90%都是装配式建筑。北京市仅保障性住房的装配式建筑规模已达到很高比重。装配式建筑将成为未来建筑行业主要的建造方式，也必将迎来行业新的增长机遇。

　　加快清洁低碳转型

　　有关数据显示，我国建筑全过程能耗占到全国能源消费总量的45%，碳排放量占到全国排放总量的50.6%。党的二十大报告提出，推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。2022年，我国绿色建筑发展稳步推进。

　　加快绿色建筑发展是建筑领域清洁低碳转型的重要抓手。截至2022年上半年，我国新建绿色建筑占比已超90%。《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。

　　2022年9月份，住房和城乡建设部曾对2022年度第一批三星级绿色建筑标识项目进行公示。按照新版《绿色建筑评价标准》，我国绿色建筑评价指标体系由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成，每类指标均包括控制项和评分项，且统一设置加分项。当满足绿色建筑评价标准中的全部控制项要求时，绿色建筑等级应为基本级。当总得分分别达到60分、70分、85分且满足相应星级绿色建筑的技术要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。

　　从2022年度第一批三星级绿色建筑标识项目公示中可以看出，对于民用建筑而言，获得星级绿色建筑标识须考察一些关键技术指标，包括建筑运行阶段碳排放强度，围护结构热工性能，严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例，节水器具用水效率等级，建筑隔声性能，室内主要空气污染物浓度，外窗气密、水密、抗风压性能，全装修绿地率，年径流总量控制率，可再生能源利用率，非传统水源利用率，绿色建材应用比例。

　　发展绿色建筑，离不开创新技术手段。当前，利用先进技术使建筑产生的能量超过自身运行所需能量，建造产能型建筑，也是推进绿色建筑和建筑节能的重要方向。“光储直柔”建筑正是产能型建筑。国务院 《2030年前碳达峰行动方案》提出，建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。

　　位于深圳的深汕特别合作区中建绿色产业园办公楼是一座“光储直柔”建筑。这座“光储直柔”建筑，将屋顶太阳能光伏发电装置产生的电能储存起来并实现柔性使用，运行一年多来，节约用电超10万千瓦时、节约标准煤约33.34吨、减少碳排放超47%，相当于植树16万平方米，实现了建筑由能源的消费者向生产者、存储者与调节者转变，使建筑成为一座“绿色发电厂”。不少业内人士认为，“光储直柔”建筑将是未来绿色建筑和建筑节能发展的一个主流方向。

　　智能建造助力高质量发展

　　当前，智能建造已成为建筑业发展的必然趋势和转型升级的重要抓手，是建筑业转型升级的必经之路。2022年，智能建造加速推进。2022年11月份，住房和城乡建设部将北京市、天津市、重庆市、河北雄安新区等24个城市列为智能建造试点城市，试点为期3年。

　　智能建造是通过计算机技术、网络技术、机械电子技术、建造技术与管理科学的交叉融合，促使建造及施工过程实现数字化设计、机器人主导或辅助施工的工程建造方式，是加快建筑业转型升级，实现建筑业现代化的主导途径。

　　中国工程院院士丁烈云认为，智能建造是信息技术与工程建造融合形成的建造新模式。在工程要素资源数字化的基础上，通过规范化建模、网络化交互、可视化认知、高性能计算以及智能化决策进行全面赋能。智能建造实现数字链驱动下的立项策划、规划设计、施工生产、运维服务一体化集成与高效协同，交付以人为本、智能化的绿色可持续工程产品与服务。智能建造促进工程建造过程的互联互通、线上线下融合、资源与要素协同，是实现建筑业高质量发展的重要依托。

　　北京市通州区宋庄镇的北京安贞医院通州院区工地中，施工正在紧张进行。在北京城建集团北京安贞医院通州院区项目总工程师熊正朝看来，医疗工程专业性强、要求高，结构体量大，组织及材料管理难度大，机电专业较多，管线排布难度大。而依托高标准的数字化建设，通过推进智能建造，确保了高质量施工。

　　熊正朝介绍，通过搭建虚拟建造信息模型，工程在开工就能模拟大部分施工工序，或者对很多不能预见做法通过数字建模进行优化，施工人员在每一个工序开始前就能真正介入，摒弃传统的以“见招拆招”，“摸着石头过河”的形式去解决问题。通过数字赋能、模拟建造，能够达到事半功倍的效果。同时引入数字化管理平台，将施工过程中的各种信息及时上传至管理平台，项目决策者足不出户就能了解工程动态，并能快速发现问题，作出决策，调配资源。

　　熊正朝说，通过运用5G、大数据、AI人工智能、AR增强现实等先进技术，他们搭建了“5G智慧工地”综合管理平台，让移动互联网、物联网、大数据等与施工现场深度融合，既提高了工程管理效率，保证工程顺利实施，也降低施工现场管理成本，积极实现绿色建造、生态建造和智慧建造。

　　住房和城乡建设部有关负责人介绍，将24个城市列为智能建造试点城市，主攻方向是以科技创新为支撑，促进建筑业与数字经济深度融合，培育智能建造新产业新业态新模式，着力解决工程建设存在的生产方式粗放、劳动力紧缺、资源能源消耗大等突出问题，更好发挥建筑业对稳增长扩内需的重要支点作用。

　　发展智能建造意义重大，潜力巨大。通过推动智能建造和建筑工业化协同发展，“中国建造”的核心竞争力必将不断提升，建筑业高质量发展成绩也会更加亮眼。（记者 亢舒）

(责编：赵竹青、陈键)
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