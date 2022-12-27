原标题：建设统一大市场需重视数字基础设施

数字经济如何推动统一大市场建设？近日，中国数字经济底座工程相关建设单位在线上召开“统一大市场数字工程-中国数字经济底座峰会”，就如何利用大数据和人工智能等技术助力地方政府发展数字经济产业，助力各地企事业单位的数字化转型进行深入研讨。

中国科学院及中国工程院院士李德仁作了题为“基于数字孪生的智慧城市”的主旨演讲。他提出，数字孪生城市是数字城市的高级阶段，要利用5G、6G、物联网、大数据、云计算、人工智能等建设好数字孪生城市底座，抓好基于数字孪生城市底座的各种智能化应用，推进数字中国与智慧社会的建设。

中国科学院院士褚君浩以“第四次工业革命、迎接智能时代发展数字经济”为主题，分享了第四次工业革命的驱动力、特征和态势，探讨智能时代背景下的数字经济发展的路径措施。

中国科技新闻学会大数据与科技传播专委会副会长兼秘书长石峰主持本次峰会。大友兴业实业集团董事长孙绍彬介绍，由海量商业数据多维融合的智能化数字平台，既是未来驱动区域经济发展的重要引擎，也是推动重构经济发展与治理模式的支撑工具。数字广东研究院院长李鹰介绍，国际间大市场数字工程的启动，是落实共建“一带一路”倡议的具体举措，通过数字技术、应用场景和商业模式的国际间创新合作，形成以数字技术促进沿线国家生产效率提升、以领域应用带动技术进步的融合发展格局。

中国大数据网执行总编兼CEO刘冬冬表示，数字经济是以数据资源作为关键生产要素的经济，是以数字运算和信息通信技术为基础，以数据、算法和算力为支柱的经济活动；算力平台为底座根基，运用人工智能技术和算法模型对海量数据进行价值挖掘，进而服务于各行业的降本增效、资源优化和转型升级，促进经济的高质量发展。数字经济是经济的数字化，通过经济的数智化技术来激发经济和经济内循环的活力。数字经济的分类是“数字产业化”和“产业数字化”两个方面，确定了数字经济的基本范围，将其分为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字化效率提升业等五大类。前四大类为数字产业化，即数字经济核心产业，是指为产业发展提供数字技术、产品、服务等，促成新的商业模式。第五类为产业数字化，是指用数字技术和数据资源为产业赋能，达到降本增效，促进产业发展的目的。该部分涵盖智慧农业、智能制造、智能交通、智慧物流、数字金融、数字商贸、数字社会、数字政府等数字化等应用场景。

据悉，中国数字经济底座系统是统一大市场数字工程的基础性平台，能够帮助各级地方政府一站式的了解并掌握当地数字经济产业发展方向与态势，并为当地企事业单位的数字化转型提供重要的数据与技术支持，有效解决目前各地方在发展数字经济中存在的数据获取不畅、技术资源不足等诸多痛点。

北京中科物联网技术标识研究院执行院长王锦雷介绍了数字经济底座工程的发展计划、建设方案、运营方案以及地方试点进展等内容，并表示将持续推动数字经济底座在广东、海南、上海、安徽、四川、江西等区域的落地示范建设工作。（柯岩）

(责编：赵竹青、陈键)

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