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“中国天眼”精细刻画快速射电暴偏振特征

2022年12月27日09:13 | 来源：科技日报
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原标题：“中国天眼”精细刻画快速射电暴偏振特征

　　通过分析“中国天眼”（FAST）的观测数据，中科院国家天文台等单位的科研人员发现，重复快速射电暴的少量爆发存在圆偏振辐射特征，且圆偏振度最高可达64%。如此高的圆偏振度说明，圆偏振可能产生于极端磁场环境中的法拉第转换，或是快速射电暴源的本身特征。相关研究成果12月26日发表于《科学通报》。

　　快速射电暴（FRB）是宇宙中射电波段最强烈的爆发现象，其辐射机制与起源则尚未可知。自2007年人类发现第一例快速射电暴，到目前为止，已有超过600例快速射电暴被探测到。

　　作为电磁波的基本属性之一，偏振携带着光源本身的辐射特征以及光线传播环境的关键信息。“一般的光源，包括白炽灯和大多数恒星例如太阳，属于非偏振光源，而几乎所有重复爆发的快速射电暴都曾被探测到线偏振，但圆偏振较为罕见，此前只报道过一例重复暴FRB20201124A中有圆偏振。”中科院国家天文台研究员李菂说。

　　FRB20121102A是第一例被发现的重复暴。而FRB20190520B是“中国天眼”多科学目标同时巡天发现的首例持续活跃重复暴。李菂说：“作为数百例快速射电暴中为数不多的两例拥有射电持续源（PRS）的快速射电暴，它们可能代表了特殊的起源或者特殊的演化阶段。”

　　通过深度观测，“中国天眼”捕获到这两例快速射电暴的极端活跃期，从而积累了大量宝贵观测数据，使得研究人员可以精细刻画动态宇宙中这一神秘现象的偏振特征。

　　分析FRB20121102A和FRB20190520B的观测数据后，研究人员发现这两个重复暴均有不到5%的少量爆发存在圆偏振辐射特征。这一发现，将有圆偏振重复暴的样本数量从1例增加到3例。

　　李菂表示，作为为数不多的活跃重复快速射电暴，FRB20121102A、FRB20190520B和FRB20201124A圆偏振的探测暗示，圆偏振可能是重复快速射电暴的共有特征。“中国天眼”精细刻画动态宇宙的射频偏振特征，将加深对于快速射电暴辐射机制的了解，有望最终揭示这一神秘天体物理现象的起源。（记者陆成宽）

(责编：赵竹青、陈键)
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