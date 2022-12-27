人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

潜在高成长企业七成在国家高新区

2022年12月27日09:14 | 来源：科技日报
小字号

原标题：潜在高成长企业七成在国家高新区

　　2021年我国潜在高成长企业群体总量及发展特征如何？这些企业如何引领新领域新赛道实现创新发展？12月23日，在长城战略咨询与苏州工业园区联合举办的2022中国潜在高成长企业报告发布会上，揭晓了中国潜在高成长企业的最新研究成果。

　　高成长企业集聚国家高新区

　　潜在高成长企业的加速涌现，是中国新经济高质量发展重要标志。《高成长企业分类导引》国家推荐性标准（GB/T 41464-2022），由国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会于2022年4月发布，于2022年11月1日正式实施。该标准由北京市长城企业战略研究所联合苏州工业园区、天津高新区管委会等共同起草。

　　根据标准，2021年中国潜在高成长企业总量由2019年的296家增长至595家，三年内实现翻倍增长。2021年新晋潜在高成长企业359家，同比增长44.8%。与2020年的榜单相比，2021年有72家潜在高成长企业实现升级，其中成长为高成长企业55家，同比增长89.4%，已上市毕业的潜在高成长企业19家，同比增长72.7%。

　　从省份、城市、国家高新区分布来看，“京沪苏粤浙”五省份拥有全国超八成（494家）的中国潜在高成长企业；“北上苏深杭”五城市合计拥有418家，占2021年中国潜在高成长企业总数的70.3%，苏州成为我国在北京、上海之外的潜在高成长第三城；全国近七成潜在高成长企业（405家）分布在32个中国高新技术产业开发区，其中中关村国家自主创新示范区、张江国家自主创新示范区、苏州工业园区潜在高成长企业数量在全国高新区中位居前三。

　　2021年，潜在高成长企业上市19家，同比增长74.7%，近半数登陆港交所。2021年上市毕业潜在高成长数量由2020年的11家增长至19家，同比增长74.7%。港交所上市的潜在高成长企业数量最多，共9家，均属于医疗领域企业；纳斯达克上市的企业有6家；上交所（科创板）上市的企业有3家；深交所（创业板）上市的企业有1家。

　　2021年，新晋潜在高成长企业共55家,该数据相较上一年同期实现翻倍增长。

　　创新引领新赛道发展

　　报告显示，中国潜在高成长企业分布于39个赛道。创新药、企业数字运营、人工智能、体外诊断、创新医疗器械等赛道集聚近五成中国潜在高成长企业。其中，创新药等赛道倍受资本青睐，新晋潜在高成长企业数量最多。清洁能源赛道潜在高成长企业皆为当年新晋企业。

　　创新药、企业数字运营等成为2021年融资热点赛道。创新药成为2021年融资最热的赛道，共有77家潜在高成长企业新获融资；企业数字运营、网红爆品赛道新获融资企业数量分列第二至四位，分别为35家、24家和20家；体外诊断、自动驾驶赛道并列第五位，均有17家潜在高成长企业新获融资。

　　高成长企业在突破新技术、应用新场景、创造新业态、开辟新赛道方面成绩卓著。潜在高成长企业是新赛道的引领者，以新技术、新模式重塑价值链，以场景创新开拓新市场、创造新业态。绿色低碳领域潜在高成长企业积极拓展动力电池和汽车检测市场，加速新能源汽车落地推广；创新药领域潜在高成长群企业积极探索新一代生物技术，前沿布局新靶点研发；元宇宙领域潜在高成长多角度切入VR/AR，为元宇宙带来更多“钥匙”；工业互联网领域潜在高成长助力企业“智改数转”，构建新型工业物联网支撑体系。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦钢铁工业资源安全 专家：建立多维度多元化资源保障渠道
　　人民网北京12月26日电 （记者杜燕飞）日前，在冶金工业规划研究院主办的2022（第十一届）中国钢铁原材料市场高端论坛上，与会嘉宾认为，我国铁矿石需求未来较长时期仍将处于高位水平，对外依存度高是常态。要加快推进国内铁矿项目建设，增加废钢铁资源回收利用，建立海外资源基地，建立多维度、多元化的资源保障渠道，提升钢铁工业资源安全保障能力。…
渤海亿吨级油田垦利6-1主体区开发项目投产
　　人民网北京12月26日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）获悉，今日，渤海亿吨级油田项目垦利6-1油田5-1、5-2、6-1区块开发项目（以下简称垦利6-1油田主体区开发项目）正式投产，2024年将实现高峰产量日产原油约5500吨。 垦利6-1油田主体区平台。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部