原标题：潜在高成长企业七成在国家高新区

2021年我国潜在高成长企业群体总量及发展特征如何？这些企业如何引领新领域新赛道实现创新发展？12月23日，在长城战略咨询与苏州工业园区联合举办的2022中国潜在高成长企业报告发布会上，揭晓了中国潜在高成长企业的最新研究成果。

高成长企业集聚国家高新区

潜在高成长企业的加速涌现，是中国新经济高质量发展重要标志。《高成长企业分类导引》国家推荐性标准（GB/T 41464-2022），由国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会于2022年4月发布，于2022年11月1日正式实施。该标准由北京市长城企业战略研究所联合苏州工业园区、天津高新区管委会等共同起草。

根据标准，2021年中国潜在高成长企业总量由2019年的296家增长至595家，三年内实现翻倍增长。2021年新晋潜在高成长企业359家，同比增长44.8%。与2020年的榜单相比，2021年有72家潜在高成长企业实现升级，其中成长为高成长企业55家，同比增长89.4%，已上市毕业的潜在高成长企业19家，同比增长72.7%。

从省份、城市、国家高新区分布来看，“京沪苏粤浙”五省份拥有全国超八成（494家）的中国潜在高成长企业；“北上苏深杭”五城市合计拥有418家，占2021年中国潜在高成长企业总数的70.3%，苏州成为我国在北京、上海之外的潜在高成长第三城；全国近七成潜在高成长企业（405家）分布在32个中国高新技术产业开发区，其中中关村国家自主创新示范区、张江国家自主创新示范区、苏州工业园区潜在高成长企业数量在全国高新区中位居前三。

2021年，潜在高成长企业上市19家，同比增长74.7%，近半数登陆港交所。2021年上市毕业潜在高成长数量由2020年的11家增长至19家，同比增长74.7%。港交所上市的潜在高成长企业数量最多，共9家，均属于医疗领域企业；纳斯达克上市的企业有6家；上交所（科创板）上市的企业有3家；深交所（创业板）上市的企业有1家。

2021年，新晋潜在高成长企业共55家,该数据相较上一年同期实现翻倍增长。

创新引领新赛道发展

报告显示，中国潜在高成长企业分布于39个赛道。创新药、企业数字运营、人工智能、体外诊断、创新医疗器械等赛道集聚近五成中国潜在高成长企业。其中，创新药等赛道倍受资本青睐，新晋潜在高成长企业数量最多。清洁能源赛道潜在高成长企业皆为当年新晋企业。

创新药、企业数字运营等成为2021年融资热点赛道。创新药成为2021年融资最热的赛道，共有77家潜在高成长企业新获融资；企业数字运营、网红爆品赛道新获融资企业数量分列第二至四位，分别为35家、24家和20家；体外诊断、自动驾驶赛道并列第五位，均有17家潜在高成长企业新获融资。

高成长企业在突破新技术、应用新场景、创造新业态、开辟新赛道方面成绩卓著。潜在高成长企业是新赛道的引领者，以新技术、新模式重塑价值链，以场景创新开拓新市场、创造新业态。绿色低碳领域潜在高成长企业积极拓展动力电池和汽车检测市场，加速新能源汽车落地推广；创新药领域潜在高成长群企业积极探索新一代生物技术，前沿布局新靶点研发；元宇宙领域潜在高成长多角度切入VR/AR，为元宇宙带来更多“钥匙”；工业互联网领域潜在高成长助力企业“智改数转”，构建新型工业物联网支撑体系。

(责编：赵竹青、陈键)

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