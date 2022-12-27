原标题：培育梯队精准服务 重庆科技企业排队上市科创板

12月26日，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称山外山）在上交所科创板首发上市，成为重庆首家科创板上市公司。除了山外山，近期重庆还有两家企业已经在上交所过会，排队上市。

从零的突破到排队上市，这背后是重庆针对科技企业开展“育苗”行动，培育梯队、精准服务所付出的努力。

科创板企业上市后备队伍逐步壮大

山外山成立于2001年，位于两江新区，是一家专业从事血液净化设备与耗材的研发、生产和销售并提供连锁血液透析医疗服务的国家高新技术企业。此次发行股票数量3619万股，募集资金11.69亿元。

除此之外，今年重庆另有新增科创板过会待发企业2家——智翔金泰和西山科技。

重庆西山科技股份有限公司定位为“微创手术工具整体方案提供者”，先后研制了具有国际先进水平的手术动力装置、内窥镜，能量手术设备等多款高科技微创医疗器械。重庆智翔金泰生物制药股份有限公司是一家全产业链布局的创新驱动型生物制药高新技术企业，聚焦于自身免疫性疾病、感染性疾病和肿瘤三大治疗领域抗体药物的研究开发。

据介绍，重庆科创板企业上市后备梯队逐步壮大。预计2023年还有中铝高端、天箭惯性等多家企业递交科创板上市申请材料。

提升重点培育企业辅导服务质效

如何更好提升金融支持科创的水平，推动重庆科技企业发展，重庆于2021年起成立了专项工作组，副市长挂帅，市区联动，专项推进企业科创板上市工作。

“我们会同市金融监管局、市经济信息委等部门，对全市科技型企业进行了调查摸底，梳理形成《2021年科创板上市培育企业名单（100家）》。”重庆市科技局企业处相关负责人介绍，近期过会的三家企业均为首批遴选出的10家重点培育企业，每家企业形成一份科创板上市培育档案，已经形成新的100家储备企业名单和“10+20+70”的培育梯队。

在建立了培育梯队后，重庆市科技局精准服务，“一对一”解决企业上市困难，分别成立“一对一”服务专班，建立工作周报告制度，日常跟进企业上市进展，提升重点培育企业辅导服务质效，保护企业商业信息。同时，联合上交所重庆基地、重庆股转中心举办科创板上市培训15场，在西部科技金融路演中心开展多场次投融资路演，加强与企业家的直接联系，全方位营造科创板上市良好氛围。

重庆市金融监管局有关负责人表示，目前全年已新增上市（过会）企业18家，新增申报材料企业11家、辅导备案14家，均创历史新高，境内外上市企业总数90家，西部科学城重庆高新区、开州区、石柱县实现上市公司破零。重庆市科技局相关负责人表示，下一步，将继续加大优质储备企业挖掘力度，及时补充进入上市储备库；同时，深入实施科技型中小企业创新发展行动计划，加大对科创板上市储备企业科技研发的支持力度，推进重庆科技企业科创板上市工作。

(责编：赵竹青、陈键)

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