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气候变化影响喝咖啡吗？

2022年12月27日09:16 | 来源：科技日报
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原标题：气候变化影响喝咖啡吗？

　　《自然·植物》近日发表的一篇评论中，来自英国皇家植物园的科学家认为，利比里亚咖啡（曾被评为贸易量第二大的咖啡作物品种）可重新兴起，帮助在变暖气候下维持咖啡生产。

　　咖啡需求持续增长，全球出口在过去约30年里增长了大约75%。咖啡生产如今依赖两类咖啡：阿拉比卡和罗布斯塔，分别占全球产量的55%和45%。因咖啡种植区干旱而加剧或直接导致的近期咖啡储量短缺，在气候变化导致的极端天气事件下，可能进一步恶化。

　　作者认为，有3种方法帮助咖啡种植适应变化的气候：将咖啡生产转移到更适宜的区域；调整咖啡种植方法；或开发更适应未来气候条件的咖啡作物。他们提出，改变作物类型有可能是破坏最小、成本效益最高的办法。譬如利比里亚种咖啡曾在19世纪后半叶广泛生长，因为它高产、抗病虫害，能在阿拉比卡无法适应的温暖低地生长。20世纪初，因为其品质不稳定以及风味和盈利能力等问题，人们对这种咖啡失去了兴趣。

　　作者表示，最初引进和选择的利比里亚咖啡果实和种子难以加工，因此不受咖啡商人欢迎。而非洲近期excelsa咖啡（一种利比里亚种咖啡）的规模有所扩大。这种咖啡豆和果实与阿拉比卡相近，能产出温和柔滑的咖啡，酸度和苦度低，但含有同等量的咖啡因。

　　研究人员认为，在变化的气候中，在比阿拉比卡种植环境更温暖的气候（和更低海拔）之下，利比里亚种提供了一种潜力，种植出商业上可行或许价值还更高的咖啡。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)
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