原标题：治疗肺癌的新细菌疗法出炉

合成生物学使细菌工程能够安全地向肿瘤输送有效载荷，从而进行抗癌治疗。美国研究人员开发出一种临床前评估流程，用于表征肺癌模型中的细菌疗法。新研究将细菌疗法与当前的肺癌靶向疗法相结合，可提高治疗效果，而不会有任何额外的毒性。研究结果发表在近期《科学报告》杂志上。

哥伦比亚大学工程学院研究团队使用RNA测序来探索癌细胞如何在细胞和分子水平上对细菌作出反应。他们假设，癌细胞的分子通路正在帮助细胞对细菌疗法产生耐药性。为了验证该假设，研究人员用目前的抗癌药物阻断了这些通路，并表明将药物与细菌毒素结合使用可更有效地消除肺癌细胞。他们以肺癌小鼠模型为例，验证了细菌疗法与AKT抑制剂相结合的疗法。

肺癌是世界上最致命的癌症之一。目前可用的许多治疗方法都无效。细菌疗法是治疗癌症的一种很有前途的新策略，尽管这种治疗方式在过去5年里迅速发展到临床试验，但对某些类型的癌症最有效的治疗方法依然可能是与其他药物联合使用。

研究人员称，这项新研究描述了一种令人兴奋的药物开发流程，这种方法使用来自细菌的毒素，这在以前从未在肺癌治疗中被探索过。论文中呈现的临床前数据为继续这一领域的研究提供了强有力的依据，从而为肺癌确诊患者开辟了新的治疗选择路径。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)

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