我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区
2022年12月27日10:49 | 来源：新华社
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27日上午10时，中国石油长庆油田年产天然气产量达到500.6亿立方米，标志着我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区。
作为我国国内最大的天然气生产基地，长庆油田生产的天然气承担着上百个大中城市用气和调峰作用。
今年，长庆油田建成了历史上规模最大的气田产能，全年投产气井2338口，新增日产天然气3100万立方米，确保今冬明春高峰供气日产气达到1.6亿立方米以上水平运行。
记者：雷肖霄、邵瑞
编辑：聂焱
设计：胡戈
新华社国内部 新华社陕西分社联合出品
(责编：徐婵、杨光宇)
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