27日上午10时，中国石油长庆油田年产天然气产量达到500.6亿立方米，标志着我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区。

作为我国国内最大的天然气生产基地，长庆油田生产的天然气承担着上百个大中城市用气和调峰作用。

今年，长庆油田建成了历史上规模最大的气田产能，全年投产气井2338口，新增日产天然气3100万立方米，确保今冬明春高峰供气日产气达到1.6亿立方米以上水平运行。

记者：雷肖霄、邵瑞

编辑：聂焱

设计：胡戈

新华社国内部 新华社陕西分社联合出品

(责编：徐婵、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经