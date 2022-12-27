人民网记者 王震

在桂林市雁山区，最火热的地方总在项目建设一线，调度指挥声、机器轰鸣声、工具作业声不绝于耳。

1-9月雁山区GDP增长4.5%，全市排名第2；完成土地征收2000余亩、收储256亩……这组喜人数据的背后，基础设施建设如火如荼，扛起雁山区发展“大旗”。

政策发力适当靠前，基础设施投资适度超前。今年以来，基建成为各地经济增长的重要抓手。在雁山区，由乡镇部门党员干部、村组干部和党员组成的“三级梯队”，发挥“头雁”作用，靠前指挥，推动项目建设跑出“加速度”。

“再加把劲，项目推进会越来越顺畅。”

在雁山区雁山镇党委书记陈曦的办公桌上，一直放着“一图两表”——项目攻坚作战图、项目进度一览表、滞后项目一览表。作为雁山镇项目攻坚的总“操盘手”，陈曦“能在现场，就不在会场”。

“截至目前，我们的公共卫生应急救治中心、金雁小学道路、保障性安居工程、桂阳公路沿线风貌改造等民生项目加速推进，电科云、古桂柳运河生态修复、雁‘南、飞、翔’道路工程高效建设。”陈曦说。

雁“南、飞、翔”道路工程是雁山区重点项目之一。项目土地征收涉及农户多、面积大、情况复杂等因素，工作任务重、时间紧。

雁山镇党员干部在项目现场测量土地。 受访者供图

“我们没有松劲。上班时间不够，我们就利用晚上挨家挨户上门讲政策、做工作，听意见、做方案，协调解决各类矛盾问题。”为加快项目推进，雁山镇镇长银之亮时常带领项目组成员深入一线，回想起项目攻坚时的状态，银之亮满是干劲。

“既保证村民利益，也兼顾项目推进。”

在雁山镇竹园村，为保障项目用地，党支部书记刘开胜带领村“两委”干部“黑白连轴”的开展工作，顺利完成了雁翔路215户143.5亩的土地征收任务。

“项目中出现困难，我们常通过党员大会、村民代表大会与村民沟通交流。”刘开胜说：“我们以工期倒逼进度，白天开会梳理问题，晚上登门入户宣讲。”

云塘村党支部书记秦海是个90后。在推动云塘村保障性安居工程项目过程中，这个年轻的“老支书”积极协调被征地户主配合开展土地丈量、附着物清点工作。

在项目组与村民因为政策等原因产生不同的见解时，秦海总是第一时间出面协调，“在符合政策法规的情况下，既要保证村民利益也要兼顾项目推进。”

“群众的事情，就是我的事情。”

基础设施建设，是乡村振兴的关键一环。更多的党员发挥先锋模范作用，担任起政府、群众、项目三方的协调员。他们奔走在项目建设前线，为家乡发展贡献力量。

项目组协调金雁道路项目工作事宜。 受访者供图

“政府修金雁路，是为了让金雁小学能实现招生开学，以后，我们村的小孩就不用在到外面去读书了。多好啊，快点签字同意吧！”

在金雁路的土地征收过程中，文家村的党员文保桂带动6名小组长、13名村民代表，走家入户开展宣传工作，用20天的时间，顺利做通170余户村民的思想工作并签订土地征收协议。

有人曾劝阻过他不要管太多，但文保桂说：“我是党员，群众的事情就是我的事情，党和政府的项目我们就要支持，越早协调好问题，项目就能尽早施工。”

乘风破浪潮头立，扬帆起航正当时。基础设施建设正在成为推动雁山发展的脉搏，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，推动发展、服务群众、凝聚人心，雁山特色的乡村振兴之路正越走越顺。（通讯员李平对此文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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