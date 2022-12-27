我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区
2022年12月27日12:23 | 来源：新华网
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新华社西安12月27日电（记者雷肖霄、戴小河）12月27日上午10时，在中国石油长庆油田生产指挥中心电子显示屏上，天然气生产曲线跃上500亿立方米大关，达到500.6亿立方米，标志着我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区。
长庆油田作业区。（长庆油田供图）
作为我国国内最大的天然气生产基地，长庆油田生产的天然气西输宁夏、北上内蒙古、东进京津冀、南下长三角、延伸粤港澳，承担着上百个大中城市用气和调峰作用，为国家重大区域战略和区域协调发展注入绿色动能。截至目前，长庆油田已累计生产天然气超过5550亿立方米，相当于替代7.2亿吨标煤，减少二氧化碳等排放物19.56亿吨。
长庆油田开发的鄂尔多斯盆地油气资源，是典型的“三低”（低渗、低压、低丰度）油气田。凭借持续科研攻关，长庆油田不断突破低渗、特低渗、致密气田勘探开发的关键核心技术，让“三低”油气藏爆发出巨大能量。长庆油田已连续12年保持我国最大产气区地位。
长庆油田天然气管道枢纽。（长庆油田供图）
近年来，长庆油田持续推进天然气开发数字化转型、智能化升级，把2万余口气井、500余座站（厂）、3万公里输气管线的生产、管理要素“装”进电脑里，集中于鼠标控制，生产方式、管理模式加速向新型工业化转型。今年，长庆油田建成了历史上规模最大的气田产能，全年投产气井2338口，新增日产天然气3100万立方米，确保今冬明春高峰供气日产气达到1.6亿立方米以上水平运行。
(责编：徐婵、杨光宇)
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