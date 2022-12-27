人民网北京12月27日电 （记者赵竹青）中国科学院科技战略咨询研究院（以下简称战略咨询院）、中国科学院文献情报中心与科睿唯安27日在京联合发布《2022研究前沿》报告和《2022研究前沿热度指数》报告。战略咨询院院长潘教峰表示，从整体上，《2022研究前沿》反映出当前科学研究的八大趋势特点。

一是人工智能赋能各学科领域并开拓科学研究新范式，二是新冠病毒带来的重大挑战成为众多学科科学研究的强大驱动力，三是地球科学重大突破仍是一段时期内保障“能源安全”的主要科技支撑，四是“粮食安全”和“健康问题”的解决需要“基因组技术基础研究”方面的开放大科学计划，五是宏观宇宙和宜居地球探索揭示地球系统整体统一图景，六是深空探索和微观调控不断拓展物质科学知识体系的边界，七是数学研究破解世纪难题和各学科领域数学逻辑瓶颈，八是挑战人类认知极限的复杂前沿问题日益打破自然科学、工程科学和社会科学研究的界限。

中国科学院副院长、中国科学院院士高鸿钧表示，党的二十大报告明确提出要“强化科技战略咨询”，这对国家科技智库提出了更高的期待和要求。中国科学院作为首批国家高端智库建设试点单位，一直以来，团结凝聚院内外优秀科学家，积极发挥学术引领和咨询评议作用，坚守国家高水平科技智库的责任与使命，围绕事关科技创新发展全局和长远问题，把握世界科技发展大势、研判世界科技革命新方向，开展了一系列具有科技发展前瞻性、现实问题针对性的战略研究，在服务科学决策、破解治理难题、完善创新体系上发挥着越来越重要的作用。

《2022研究前沿》报告以ESI数据库中的12610个研究前沿为基础，遴选出2022年自然科学和社会科学的11个大学科领域较为活跃或发展迅速的165个研究前沿。报告遴选展示了在农业科学、植物学和动物学，生态与环境科学，地球科学，临床医学，生物科学，化学与材料科学，物理学，天文学与天体物理学，数学，信息科学，经济学、心理学及其他社会科学等11个高度聚合的大学科领域中较为活跃或发展迅速的110个热点前沿和55个新兴前沿，较为客观地反映了相关学科的发展趋势。

《2022研究前沿热度指数》在《2022研究前沿》基础上，评估了中国、美国、英国、德国、法国和日本等国家在上述研究前沿中的表现。从11大学科领域整体层面的研究前沿热度指数来看，美国仍最为活跃，中国继续稳居第二，中美两强地位稳固；英国、德国分别列第三和第四，位列第二梯队；法国虽然排名第五，但与前四有较大差距。从科学领域具体热度指数得分来看，中国在农业科学、植物学和动物学领域，生态与环境科学领域，化学与材料科学领域，物理学领域这4个领域均排名第一。临床医学领域、天文学与天体物理学领域仍是中国的短板领域。

据了解，发布《2022研究前沿》是中国科学院“发挥好国家高端科技智库功能，把握世界科技发展大势”的重要举措。为了在学术化、专业化基础上向公众传播科技前沿主要进展与发展趋势，充分体现中国科学院作为国家高端科技智库的前瞻和引领作用，从2014年开始，中国科学院战略情报研究团队与科睿唯安合作，面向全球发布《研究前沿》系列年度研究报告。

(责编：赵竹青、吕骞)

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