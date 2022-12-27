人民网北京12月27日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近日，银保监会党委书记、主席郭树清主持召开党委（扩大）会议，深入学习中央经济工作会议和中央农村工作会议精神。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，准确把握“六个统筹”，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大经济金融风险，加强金融监管政策与其他政策的协调配合，改善心理预期，提振发展信心，形成共促高质量发展合力。

一是坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导。把坚持党中央集中统一领导贯穿于金融监管工作全过程、各方面，持续增强金融监管工作的政治性、人民性，坚定不移走好中国特色金融发展之路。完善党中央重大决策部署落实机制，认真执行重大事项请示报告制度。扎实推进中央巡视整改常态化长效化。持续推动银行保险机构加强党的建设，把党的领导融入公司治理各个环节。支持配合地方党委强化对地方金融机构党组织的领导。选优配强中小金融机构领导班子，坚持“政治强业务精”的干部标准，落实“金融家办金融”，千方百计补齐体制和人才方面的短板。

二是加大金融支持扩大内需力度。金融政策要更主动地配合财政政策和社会政策，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。加强对餐饮、文旅等受疫情冲击传统服务行业特别是小微企业、个体工商户的金融纾困帮扶。优化消费金融产品服务，鼓励新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，为新型消费和服务消费提供信贷支持和保险保障。持续改善新市民金融服务，更好满足农村转移人口、新毕业大学生等群体安居乐业需要。丰富金融产品供给，多渠道增加居民安全稳定的财产性收入，改善居民家庭资产负债表，增强消费能力。强化对投资的融资保障。推动完善社会领域投融资体制，探索符合条件的医院、学校、文化、体育、养老、托育等机构借助多种融资工具加快发展。深化供给侧结构性改革，支持实施城市更新行动、乡村建设行动，推动补齐社会事业领域短板。发挥政策性银行逆周期调节作用，指导商业性银行保险机构提供配套融资。坚持“两个毫不动摇”，加大对民间投资、民营企业的金融支持力度。促进畅通国内国际双循环，改进对外贸易信贷和出口信用保险服务，巩固拓展外贸竞争新优势。

三是积极支持建设现代化产业体系。引导金融资源更多向中高端制造业集聚，围绕先进制造业、战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域，持续增加中长期贷款投放和保险资金投资。加强对现代化基础设施和流通体系建设的金融支持，促进数字经济和现代服务业加快发展。坚持规范和发展并重，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。推动“科技—产业—金融”良性循环，优化科技金融服务，完善全产业链融资支持，继续推进首台（套）装备、首批次材料等科技保险试点。支持绿色转型发展，推动绿色信贷规模持续增长，发展绿色保险。积极助力全面推进乡村振兴，健全农村金融服务体系，推动涉农贷款持续增长、农业保险提标增品扩面。

四是坚决防范化解金融领域重大风险。坚持“一行一策”“一司一策”，加快推进中小银行保险机构改革化险。前瞻应对信贷资产质量劣变风险，鼓励银行机构加大不良资产处置力度，推动中小银行加快处置不良贷款试点落地。促进金融与房地产正常循环，做好“保交楼、保民生、保稳定”工作，满足房地产市场合理融资需求，改善优质房企资产负债表。坚持“房住不炒”定位，“因城施策”实施差别化住房信贷政策，满足刚性和改善性住房需求，支持长租房市场建设，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。配合化解地方政府隐性债务风险。坚守私募和公募、投资与信贷、股权与债权的区别，严防各类高风险影子银行死灰复燃，及时查处宣扬“保本高收益”的欺诈行为，严厉打击违法违规金融活动。强化金融稳定保障体系，牢牢守住不发生区域性、系统性金融风险底线。

五是持续深化改革扩大开放。推动构建多层次、广覆盖、差异化的金融机构体系。加快建立中国特色现代金融企业制度，健全金融机构内部治理，防范大股东操纵和内部人控制。以转变省联社职能为重点加快农信社改革，稳步推进村镇银行改革重组。推动保险业回归本源、专注主业，强化风险保障功能。规范发展第三支柱养老保险。引导信托业发展服务信托、资产管理信托和公益慈善信托等本源业务。督促金融资产管理公司聚焦不良资产处置。坚定不移推进高水平对外开放，坚持“引进来”和“走出去”并举，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，提升金融服务共建“一带一路”水平，积极引入经营稳健、资质优良、专业特色的外资金融机构。

六是加强和完善现代金融监管。健全金融法治，完善审慎监管规则。遵循宪法宗旨和立法精神，大幅提高违法违规成本。完善风险预防预警处置机制。严格规范地方金融机构跨区域经营，推动金融机构业务牌照分类分级管理。加快监管数字化智能化转型，增强数据分析穿透能力。强化金融消费者合法权益保护，督促银行保险机构加强投资者适当性管理。

(责编：罗知之、吕骞)

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