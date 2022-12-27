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新疆棉花产量占全国90.2% 创历史新高

2022年12月27日20:36 | 来源：新华网
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　　新华社乌鲁木齐12月27日电（记者李志浩、关俏俏）今年新疆棉花产量539.1万吨，较上年增加26.2万吨，占全国棉花总产量的比重持续提升，达到90.2%，创历史新高。新疆棉花总产、单产、种植面积、商品调拨量连续28年位居全国第一。

　　记者从国家统计局新疆调查总队获悉，该部门通过卫星遥感测量的方式，确定2022年新疆棉花播种面积为3745.4万亩，较去年减少13.9万亩，占全国棉花种植面积的83.2%；通过抽样调查，确定新疆棉花（皮棉）单产为143.9公斤/亩，较去年增加7.5公斤/亩，高出全国棉花平均单产11.1公斤/亩。

　　上述数据显示，尽管今年新疆棉花播种面积较上年略有调减，但凭借单产水平提升而实现增产，产量较去年增长5%。新疆维吾尔自治区农业农村厅方面介绍，近年来，新疆棉花生产呈现规模化种植比例增加、集约化水平提升的发展态势，且棉花单产不断提升。

　　目前，新疆是我国最大、世界重要的棉花产区。新疆棉花产量约占世界棉花产量的二成，全疆近一半农民从事棉花生产。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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