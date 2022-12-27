海南省将在海口举办3场专场招聘会
2022年12月27日07:59 | 来源：海南日报
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原标题：我省将在海口举办3场专场招聘会
12月27日至29日，省人力资源开发局（省就业局）将在海口举办3场专场招聘会。
3场招聘会的具体时间为：12月27日8时30分至12时举行海南省销售行业专场招聘会；12月28日14时30分至17时30分举行海南省工程建设行业专场招聘会；12月29日8时30分至12时举行海南省民营企业专场招聘会。3场专场招聘会的地点位于省人力资源开发局（省就业局）一楼公共招聘服务大厅。（记者易宗平）
(责编：曹淼、李源)
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