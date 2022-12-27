原标题：就业服务持续不断线 本市为高校毕业生提供就业指导服务资讯

2023年北京地区高校毕业生就业服务季自2022年9月22日启动以来，“北京毕业生就业创业服务平台” 活动主会场召开招聘会100余场，组织直播带岗、就业创业指导、政策宣传等活动80余场，浏览量近16万人次。猎聘网、智联招聘、中智招聘、科锐国际4家分会场活动浏览量累计超10万人次。服务季活动发布大量岗位满足毕业生求职需求，参加此次活动的招聘企业中，涉及计算机/互联网、科研技术、医疗健康、电子通信、建筑、金融等行业的企业居多。同时，活动突出“职业指导直通车”品牌，邀请优秀职业指导师、知名企业高管、著名高校教授等以云课堂方式开展人才市场与热门行业分析、简历问诊等就业创业指导服务。

岁末年初，为更好助力各行各业复工复产，促进求职招聘供需双方有序对接，市人力资源社会保障局联合4家经营性人力资源服务机构共同推动主题活动持续到2023年1月中旬，确保服务活动不止步、无缝衔接有保障。同时，“北京毕业生就业创业服务平台”和“好工作”微信公众号将全年无休，持续为广大毕业生提供岗位招聘、职业指导、就业见习等就业服务。

1、如何参加本次就业服务季招聘活动？

有求职意向的毕业生可以在活动主会场“北京毕业生就业创业服务平台”（http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/bysjycy/）享受个人求职、线上招聘、职业指导、实名制登记等全链条服务，还可以登录猎聘网、智联招聘、中智招聘、科锐国际4家分会场参与主题活动。同时，在北京市人力资源和社会保障局官方网站“就业超市”（http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/jycy/jycs/index.html）和“北京高校大学生就业创业信息网”（http://www.bjbys.net.cn/），以及“好工作”“百姓就业”“成功就业”“国企直聘”等微信公众号，多渠道发布就业岗位信息，同学们可以按需查阅。

2、如何获取官方职业指导？

同学们可以在分会场免费参与丰富的云端课程、直播应聘、职业测评等。为突出“职业指导直通车”品牌，各平台分会场将邀请优秀职业指导师、知名企业高管、著名高校教授、专业心理咨询师等开展人才市场与热门行业分析、职前准备、简历问诊等就业创业云课堂，提高毕业生就业能力和综合素质，为求职面试、融入职场提供有力保障，毕业生可到“好工作”微信公众平台获取职业指导信息，也可到猎聘网、智联招聘、中智招聘、科锐国际等分会场享受职业指导服务。

3、高校毕业生就业时需要办理哪些手续？

高校毕业生离校时，已经落实工作单位的，需要尽快与用人单位签订劳动合同，跟进社会保险缴纳情况，在规定时间内办理户口迁移、党团组织关系接转等手续，跟进档案转递去向。如果工作变动，需要及时做好社会保险转移接续避免断保。

如果离校时没有落实工作可根据本人意愿将户口、档案在学校保留2年或转入原户籍地，以应届毕业生身份参加用人单位考试，被录用落实工作单位后，参照应届毕业生办理相关手续。

注意，按照规定，高校毕业生档案不能个人保管、自行转递，需要由高校按规定寄往工作单位或寄往就业地、户籍地流动人员人事档案管理服务机构。

4、不及时办理报到手续，不妥善托管档案，甚至出现弃档、丢档等情况，会有什么影响？

毕业生到工作单位报到后，应向人事部门查询自己的档案是否已及时到达。如果较长时间仍未到达，应立即与学校联系，查询档案邮寄机要号或EMS号，了解档案下落，避免因长时间延误而造成档案遗失。如果发生毕业生档案遗失，将可能影响工龄认定、职称评审、政审等手续办理。

5、离校未就业毕业生怎样进行实名制登记？可获得哪些就业服务？

本市离校未就业毕业生，可登录北京市人力资源和社会保障局官方网站登记就业信息和服务需求。各区人力资源公共服务中心可根据实名制登记信息，为毕业生提供就业推荐、职业指导、就业见习等服务。

6、线上面试需要准备些什么？

首先毕业生们要做好网络设备、面试平台、面试环境的软硬件准备，提前准备好安静的环境，调试好设备、提前安装测试面试软件，熟悉软件操作，提前调控音量、控制镜头远近和采光等，避免临场慌乱。其次，注意基本的礼仪，着装大方得体，距离镜头的距离适当。提前准备好纸笔，记录面试官问题和构思自己的回答提纲。再次，做好提前练习和佐证材料。在参加线上面试前，毕业生最好需要查找有关企业文化、企业背景、企业重点面试题、专业题目的资料，做足准备。此外，同学们要特别注意面试通知里对于面试环境、面试纪律的要求，虽然是线上面试，但是各项规定也要严格遵守。

7、求职中，毕业生们需要进阶哪些技能？

一是要提升专业技能，系统地学习掌握本专业领域涉及到的理论基础知识。同时无论目标岗位是本专业还是跨专业，都应根据市场需求进行提升和更新知识结构。这方面可以对照用人单位的岗位职责描述，就大致清楚自己的短板了。二是要提升求职就业技能，包括信息收集能力、简历撰写能力、自我推销能力等。利用各种渠道，精准有效地收集招聘信息、职业信息、行业企业信息往往被同学们忽视，而了解外部环境和职业世界是同学们求职前的必修课，了解越多资源越多，视野也就越宽，相应地也能把握更多机会。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经