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福建省教育厅、人社厅：实施毕业生就业创业促进行动

2022年12月21日08:13 | 来源：福建日报
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原标题：省教育厅、人社厅：实施毕业生就业创业促进行动

　   福建省教育厅、人社厅日前联合下发《关于做好2023届全省普通高校毕业生就业创业工作的通知》，决定实施2023届全省普通高校毕业生就业创业促进行动，千方百计促进高校毕业生多渠道就业创业。

　　根据通知，为开拓市场化社会化就业渠道，各高校要深入开展高校书记校长访企拓岗促就业专项行动，走访用人单位、企业累计数不少于200家。全面推广使用大学生就业服务平台，各高校就业网站应于本月底之前，全部与国家、省级大学生就业服务平台互联互通，实现岗位信息共享。

　　通知要求，各高校要健全完善分阶段、全覆盖的大学生生涯规划教育和就业指导体系，充分利用“互联网+就业指导”公益直播课等各类资源，组织举办简历制作、求职面试和职业规划等比赛活动，加强职业生涯教育和个性化就业创业指导。开展就业心理咨询活动，及时了解掌握毕业生思想心理状况，针对性地进行教育引导，缓解毕业生心理压力和焦虑情绪。重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等困难高校毕业生，摸清情况，建立帮扶工作台账，按照“一人一档”“一人一策”要求开展精准帮扶。

　　通知明确，从2023年起，不再发放普通高校本专科毕业生和毕业研究生就业报到证，取消就业报到证补办、改派手续，不再将就业报到证作为办理高校毕业生招聘录用、落户、档案接收转递等手续的必需材料。建立高校毕业生毕业去向登记制度，作为高校为毕业生办理离校手续的必要环节。各高校要全面推广使用全国高校毕业生毕业去向登记系统，精心指导高校毕业生（含结业生）按规定及时完成毕业去向登记。（记者 潘园园）

(责编：曹淼、李源)
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