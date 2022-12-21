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“什么是职业本科？”作为求职市场上一个新的群体，一些毕业生常会面对质疑、不解

实现高质量就业 职业本科还有几道坎？

2022年12月21日08:16 | 来源：《工人日报》
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原标题：实现高质量就业，职业本科还有几道坎？

　　随着学历“天花板”被打破，职业本科生的理论和技能水平进一步提升，从而获得了更加多元的就业选择。但作为求职市场上的“新新人类”，这些毕业生也正面临着误解，经历着迷茫。人们期待，职业本科教育进一步提升影响力，把这块招牌越擦越亮。

　　“什么是职业本科？”今年求职季，毕业于西安汽车职业大学的陈禹含经常听到这样的疑问。对于他简历上校名中的“职业”二字，有的企业表示怀疑：“你这是专科吧？”他有些郁闷，只得再一次解释，学校刚刚升格为职业本科院校，自己拿的是全日制本科文凭。

　　2019年起，教育部批准32所学校开展本科层次职业教育试点。今年6月，第一届“专升本”毕业生走上工作岗位，最近，2023届本科毕业生的求职季也拉开了帷幕。随着学历“天花板”被打破，学生们的理论和技能水平进一步提升，从而获得了更加多元的就业选择，但作为求职市场上的“新新人类”，这些毕业生也正面临着误解，经历着迷茫。

　　求职市场上的“新新人类”

　　2021 年国务院学位办印发的《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》中指出，普通本科和职业本科授予的学士学位，在证书效用方面，两者价值等同，在就业、考研、考公等方面具有同样的效力。然而，社会认知的形成尚需时日。

　　对于陈禹含曾经历的尴尬，南京工业职业技术大学2022届毕业生谈佳豪也深有感触：“一些企业甚至会要求查看学信网信息，职业教育法出台之后才略有改观。”但他同样表示，对方确认无误就没问题了，面试看的还是个人能力和综合素质。

　　比起职业本科生的身份，专业名称对求职的影响似乎更明显。

　　2021年3月，教育部印发《职业教育专业目录（2021年）》，一体化设计中等职业教育、高等职业教育专科、高等职业教育本科不同层次专业，跟学历教育专业之间做了区分。

　　一位2023届“专升本”毕业生告诉记者，自己入学前，专业名称从“车辆工程”调整为“汽车工程技术”，这给求职带来了困扰，“新专业的社会认知度较低，几乎不在企业的招聘范围内，有时连简历初筛都过不了。”

　　专业限制更严格的，是公务员和事业单位考试。西安汽车职业大学2022届毕业生王志成还记得，新版专业目录发布时，身边准备考公考编的同学十分担心：“报考专业目录并没有同步更新，一旦改了专业，只能报‘三不限’。”

　　在接到学生的求助后，南京工业职业技术大学招生就业处处长练飞也意识到了问题所在：“处理不好会影响学生们的积极性。”今年，校方出面与江苏地区的国企、事业单位等招考单位协商并达成一致，学生可以用相近专业报考，“比如招收自动化专业，职业本科的自动化技术与应用专业也能报”。

　　工程师和技师之间的“夹心层”

　　北京师范大学中国教育政策研究院副教授杨小敏向记者表示，职业本科生在理论知识上不低于普通本科生，在技术技能水平上高于专科生，这将成为他们就业的独特优势。

　　但作为首批“吃螃蟹者”，不少毕业生发现，现阶段可供选择的机会并不多。

　　王志成告诉记者，学校和中国汽车工程学会对他们的定位和培养方向是“研发辅助型人才”，然而他和同学在求职时意识到，车企内部研发和操作两个领域泾渭分明，二者之间很难找到研发辅助性岗位，“我们对汽车发动机、底盘的构造十分熟悉，适合去产品试制中心或实验室，可人家只招聘工程师和熟练工人，前者的目标群体是重点高校毕业生”。

　　记者采访了解到，职业本科毕业生大多去往一线技术型岗位。王志成起初服务于一家整车装配厂，最近跳槽来到某零部件生产企业，并努力向研发方向转型。“新岗位更偏设计，接触的车型更多，设备更新迭代更快。”在他看来，虽然求职无法一步到位，但本科学习期间打下的基础，让自己更有底气、也能抓住更多机会。

　　作为西安汽车职业大学的校企合作单位，陕汽集团较早捕捉到了职业本科生的闪光点。学生赴企业实习时，该集团从事人力资源工作的陶宏发现，他们既会识图也懂设备改制，非常契合机械加工行业的人才需求，“今年，我们为首届毕业生量身定制了现场工艺员岗位，在现场摸排问题的同时向上反馈问题，促成研发和一线之间的有效沟通”。

　　陶宏表示，职业本科生刚刚诞生，职业发展通道的构建需要时间。目前而言，公司只能先建立与其岗位相契合的薪资方案。比如，一线操作人员月薪5000元，研发人员月薪8000元，职业本科生的薪资就在6000~7000元之间。从长期看，将建议集团建立技能提升的双向通道，让他们可以结合兴趣进行选择，进入技师或者工程师序列。

　　把“职业本科”的招牌越擦越亮

　　“平等就业是毕业生的基本权利，不能因为不同类型的教育有所区别，就业平等有利于提高职业教育的吸引力和社会地位。”在今年全国两会上，全国人大代表、南京工业职业技术大学教务处处长王红军建议，鉴于职业本科的专业目录刚启用且在不断增加和完善中，相关部门应加强沟通、协调，逐年、尽快将职业本科专业纳入考公考编范围。

　　“不断完善就业环境的同时，更要进一步加强院校内涵建设，抓准办学定位和特色，实现人才培养和社会需求的更好衔接，不断提高毕业生的竞争力。”杨小敏认为，地方政府要着眼长远，结合本区域产业布局、地理优势，把职业本科院校的发展与地方经济转型升级结合起来考虑，加大政策保障和资金支持，培养出更多高素质技能人才。

　　陶宏告诉记者，“很多制造业企业急需这类人才，但对这种培养方式不够了解，期待相关部门加大宣传力度、对接校企需求，提升职业本科教育的影响力，把这块招牌越擦越亮。”

　　在与毕业生的日常接触中，陶宏还发现，一些孩子的自身定位有偏差：“总体上呈现两极化，有的毕业生经历了‘专升本’之后，认为自己可以比肩专业技术人员；还有的孩子处于迷茫状态，仍把自己视为普通装配人员，目标仅限于掌握基本操作。”

　　陶宏认为，一方面，随着职业本科教育越发普及，企业要尽快制定人才培养体系、打通职业发展通道；另一方面，学校也应开设职业生涯管理规划相关课程，帮助职业本科生提升自我认知、树立职业目标。（记者 陈曦）

(责编：曹淼、李源)
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