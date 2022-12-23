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山西省举办“惠民生 促就业”企业复工复产专场招聘会

2022年12月23日08:23 | 来源：山西省人力资源和社会保障厅
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原标题：山西省举办“惠民生 促就业”企业复工复产专场招聘会

　　12月21日-22日，由山西省人力资源和社会保障厅主办的“惠民生 促就业”企业复工复产专场招聘会分别在太原、运城两市开展。其中太原招聘会现场，170家用人单位现场提供2200余个就业岗位；运城招聘会有230余家企业提供8600余个岗位。

　　太原招聘会由山西省就业服务局与太原市人力资源和社会保障局承办。招聘岗位涉及建筑、设备制造、物业、金融、医药、互联网、零售、酒店等行业。现场求职者836人，与用人单位达成初步就业意向286人次。招聘会现场还设立政策咨询专区，为求职人员提供就业创业政策咨询、职业指导等服务。

　　太原招聘会现场。

　　运城招聘会由山西省就业服务局与运城市人力资源和社会保障局承办。招聘会现场，运城市人社局工作人员与招工企业面对面交流了解企业用工问题。1730余名求职者参加招聘会，达成就业（意向）协议526人。

　　运城招聘会现场。

　　据山西省人社厅相关负责人介绍，下一步将持续开展各类现场招聘活动，积极搭建用人单位和各类人才双向交流平台，实现岗位信息与就业信息的有效对接，进一步缓解“用工”“求职”难题。

(责编：曹淼、李源)
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