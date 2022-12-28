本报北京12月27日电 （记者李心萍）人力资源和社会保障部日前发布数据显示，前11月，全国城镇新增就业达到1145万人，完成1100万人的全年目标任务。

今年以来，受多重因素影响，我国就业形势出现一些波动，随着稳经济一揽子政策措施落地，各地高效统筹疫情防控和经济社会发展，就业局势逐步回稳。特别是针对部分困难行业和中小微企业、个体工商户，全面实施“降、缓、返、补”系列助企纾困政策，有力促进就业稳定。

精准帮扶落地成效，重点群体就业稳定。各地各有关部门深入实施百日千万网络招聘专项行动，深化离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，持续实施青年专项技能培训计划，促进高校毕业生多渠道就业；出台进一步支持农民工就业创业的实施意见，大力实施以工代赈，稳定农民工外出务工规模；加大帮扶力度，开展就业援助“暖心活动”，集中为就业困难人员送岗位、送服务、送政策、送温暖，帮助困难群体尽早就业。1至11月，城镇失业人员再就业人数476万人，就业困难人员就业人数163万人。

新职业不断涌现，提供广阔就业空间。随着创新驱动发展战略深入实施，新产业新动能继续增长，新岗位新职业不断涌现。修订后的2022年版国家职业分类大典净增158个新职业，首次标注97个数字职业，新职业新工种的出现创造了更多就业机会，为劳动者提供了更广阔的职业发展空间。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 01 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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