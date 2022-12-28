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工业企业利润结构持续改善

2022年12月28日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月27日电  （记者陆娅楠）国家统计局12月27日公布，11月，受疫情反弹和需求不足等因素影响，工业生产有所放缓，企业经营压力加大，但利润结构持续改善。前11月，全国规模以上工业企业营业收入同比增长6.7%，工业企业利润同比下降3.6%，降幅较1至10月扩大0.6个百分点。

　　国家统计局工业司高级统计师朱虹介绍，个别行业及少数重点企业对工业企业利润下拉影响较大。其中，钢铁、石油加工行业利润同比降幅较大，两家疫苗重点企业由于利润同期基数较高，利润同比大幅减少。剔除上述行业及企业，其他规上工业企业利润同比增长6.6%。

　　工业企业利润行业结构持续改善。重点行业较快发展、成本压力有所缓解，带动装备制造业盈利持续增长。1至11月，装备制造业利润同比增长3.3%，增速较前10月加快0.1个百分点；装备制造业利润占规上工业的比重为33.1%，较上半年提高5.5个百分点。分行业看，电气机械行业在新能源产业带动下，利润同比增长29.7%，增速较1至10月加快0.7个百分点；专用设备行业在半导体设备、医疗设备等产品带动下，利润增长3.2%，增速加快2.9个百分点。

　　基本消费品行业利润保持增长。各方面持续加大民生保障力度，强化重点产品生产供应，基本消费品行业利润保持增长态势。1至11月，酒饮料茶行业利润同比增长21.5%，保持较高增速。

　　采矿业、电气水行业利润保持较高增速。1至11月，采矿业利润同比增长51.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长26.1%。其中，煤炭采选业利润同比增长47.0%，保持快速增长；油气开采业受石油价格同比上涨带动，利润增长113.1%；电力行业利润同比增长47.2%，增速较1至10月加快19.1个百分点。

　　朱虹表示：“总体看，国内疫情反弹短期制约工业企业利润恢复，‘三重压力’对工业经济影响仍然较大。下一步，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，保障产业链供应链畅通，着力扩大内需，激发市场主体活力，为工业经济企稳回升创造更多有利条件。”


　　《 人民日报 》（ 2022年12月28日 10 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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