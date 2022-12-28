本报记者 谷业凯

核心阅读

近年来，我国民营企业的创新投入持续增长，创新质量显著提升，不断取得发明专利数量与质量的突破，成为推动科技创新的重要力量。下一步，要不断推进惠企政策扎实落地，鼓励支持民营企业创新，持续提升竞争力，塑造发展新动能新优势。

近日，国家知识产权局知识产权发展研究中心发布《中国民营企业发明专利授权量报告（2021）》。数据显示，2021年，我国发明专利授权量达69.6万件，排名前十位的国内企业中，民营企业占据7席。

创新链条上，企业、高校、科研院所等不同主体具有不同的功能定位、优势特点，都是不可或缺的科研力量。作为国民经济的重要组成部分，越来越多的民营企业重视创新研发，技术水平持续提升，知识产权能力越来越强，成为推动我国科技创新的重要力量。

创新投入持续增长，创新质量显著提升

今年3月，一项新的洗碗机专利技术在宁波方太厨具有限公司问世。这项技术利用高压喷射释放出高密度气泡，能够高效地清洗碗盘和果蔬表面的污渍。截至今年10月，方太在清洗科技领域拥有130多项有效发明专利，单是新发布的嵌入式洗碗机一项产品，就应用了40多项发明专利。

企业是创新的主体，是推动创新创造的生力军。党的二十大报告提出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

近年来，我国民营企业创新投入持续增长，创新质量显著提升，不断取得发明专利数量与质量的突破。全国工商联最新数据显示，2021年，研发投入前1000位的民营企业，研发费用总额达1.08万亿元，占全国研发经费投入的38.58%；截至2021年底，中国民营企业500强的国内外有效专利合计超过63.3万项，较上年增长53.6%。

“发明专利授权情况一定程度上代表了企业的技术创新能力和专利质量水平，授权量、授权率高，说明企业更加注重高质量的发明创造和专利申请。”国家知识产权局知识产权发展研究中心主任白剑锋说，“我国的民营企业正逐渐依靠科技创新力量，来保障关键核心技术自主可控，从而构筑全球竞争优势。”

中国科技发展战略研究院研究员刘东认为，当前，民营企业发展模式已从投资驱动更多转向创新驱动，其背后是民营企业创新能力有了质的提高，无论是技术、人才，还是经验的积累，都已经迈上新台阶。

创新步伐不断加快，呈现新趋势新特点

算力大幅提升的高效能乘法器和加法神经网络、基于迭代的全精度浮点单元……今年6月，华为集中发布了一批知识产权领域的代表性成果。据了解，华为2021年研发投入达1427亿元，占全年收入的22.4%，研发费用额和费用率均处于近10年的最高位。

如今，不少民营企业的研发部门在类脑智能、量子科学、网络安全等前沿交叉领域开展了一系列重大科学研究。“随着民营企业创新能力不断提升，经济规模和实力有了明显增强，在部分优势领域开始进入技术前沿并加速突破。”中国科学技术信息研究所党委书记赵志耘表示。

民营企业创新步伐不断加快的同时，也呈现出新趋势新特点——

在科技创新组织模式上，民营企业更加主动地与高校、科研院所开展合作，合作方式呈现多样化特点，包括共建实验室、联合申报科技计划项目、共同研发产品、联合培养高技能人才等。“有条件的民营企业还通过设立基金、资助高校研发等方式，加强对基础研究的支持，已成为我国基础研究多元化投入的重要渠道之一。”刘东说。

在民营企业创新阵营中，龙头企业不仅以高研发投入持续推进自身的技术创新，还以产业链为依托形成创新联合体，大力推动传统行业转型升级。“目前，联想集团拥有生产制造类供应商约850家，包含中小企业约220家，其中专精特新企业45家，单项冠军企业15家。”联想集团高级副总裁关伟说，联想积极发挥“链主”带动作用，助力创新链与产业链深度融合，促进制造业高质量发展。

此外，民营企业研发动力强、转化效率高、管理运行的机制灵活，从明确的产品需求和定位出发，能够以应用带创新，以创新促应用，不断催生新成果、新业态、新模式。

推进惠企政策扎实落地，鼓励民企实现更大作为

今年以来，支持鼓励民营企业开展科技创新的政策相继出台。8月，科技部、财政部联合印发《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》，提出“健全民营企业获得创新资源的公平性和便利性措施，形成各类企业‘创新不问出身’的政策环境”；11月，国家发改委发布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》，提出“支持民营企业承担国家重大科技战略任务”“鼓励民营企业立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，积极加大先进制造业投资，持续提升核心竞争力”等举措。

“鼓励民营企业创新，还要进一步推进惠企政策扎实落地，支持民营企业参与实施国家级、省部级科技重大项目，加快推进科技资源和应用场景向民营企业开放，强化对民营企业创新的风险投资等金融支持，推动科技人才向民营企业流动，支持民营企业建立高水平研发机构，支持民营企业开展国际科技合作。”赵志耘建议。

专利产业化是企业维持市场竞争优势、获取经济效益的直接手段，也是专利权利转化为现实生产力、支撑产业创新发展、实现经济价值的直接表现。这是民营企业的优势，也是未来的发力点。

《2021年中国专利调查报告》显示，2021年，我国发明专利产业化率为35.4%，其中研发周期在3年以上的产业化平均收益达1300多万元/件，研发经费投入超1000万元的产业化平均收益近3000万元/件，接近六成的企业专利权人预期未来专利产业化收益将进一步增长。

白剑锋认为，在技术研发和专利布局上，民营企业要提高既有业务和产品的竞争力，也要着力形成从“加大创新投入、获取专利保护、产生转化收益”到“稳定创新预期”再到“加大创新投入”的良性循环，实现更大作为。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 10 版）

(责编：白宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经