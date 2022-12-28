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农村电商覆盖面不断扩大，流通新模式、消费新场景不断涌现——

推动农村市场迸发更大活力（消费万花筒）

谢  菲
2022年12月28日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　全面推进乡村振兴，有着约5亿常住人口的农村市场潜力巨大，是未来扩内需、稳增长的重要抓手。找准农村消费的新特点，抓住消费扩容升级的重点领域，突破扩大消费的瓶颈，对于改善民生、扩大内需、构建新发展格局意义重大。

　　近年来，我国农村电子商务蓬勃发展，农村流通新模式、消费新场景不断涌现，为农村经济注入新活力，也有力促进了农村居民就业创业和增收。一根小小的网线，让曾经“卖难”的农产品卖上更好的价格，也让昔日农村地区大件消费品“买难”现象逐步得到解决，带动农村消费市场呈现新气象。

　　完善流通渠道，扩大市场规模

　　“今年又是个丰收年，收入也增加了。”湖北省枣阳市丰满园果业有限公司总经理刘健开心地说。今年，公司种植的“黄金蜜三号”黄桃，特别适合当地气候，挂树期长，亩产量达到3000斤左右。收成好更要卖得好，该公司基地生产的黄桃果品，通过京东实现从田间地头到市民餐桌的一站式销售，卖向全国。800亩黄桃销售收入突破700万元，带动周边300多户农户实现增产增收。

　　去年底，商务部等22个部门印发的《“十四五”国内贸易发展规划》对深化农村电商发展作出部署。今年，商务部同财政部、国家乡村振兴局共同组织实施县域商业建设行动，支持各地加快补齐农村商业设施短板，扩大农村电子商务覆盖面。上半年，全国建设改造县级物流配送中心69个、村级便民商店6.5万个。各地积极探索创新，形成了一批好经验好做法，推动农村电商规模不断壮大。

　　国家统计局数据显示，今年前三季度，全国农村网络零售额达14978.5亿元，同比增长3.6%。美团发布的数据显示，国家乡村振兴重点帮扶县已有超过98%的县接入美团，线上活跃商户达48万家。今年前三季度，约有12万名来自国家乡村振兴重点帮扶县的骑手实现省内就业。

　　专家表示，要进一步完善农村流通渠道，扩大消费规模。支持农村消费大数据开发应用。补齐基站、宽带等乡村数字基础设施短板，提高农村居民数字化技能水平，培养线上消费习惯。支持相关地区以县区为单位集中建设区域电商平台，推动农村电商高质量发展。

　　壮大人才队伍，带动就业创业

　　“大娘您好，这是您昨天订购的蔬菜，放桌上了。”毕业于西南林业大学的寸文彪，如今回到家乡云南省兰坪白族普米族自治县，开起了乡村网上超市。在他看来，家乡互联网快速普及，基础设施日益完善，乡村零售市场的潜力巨大。

　　农村电商快速发展，加速了人才返乡就业创业。党的十八大以来，商务部等有关部门以电子商务进农村综合示范为载体，扩大农村电子商务覆盖面，带动各类人才积极返乡就业创业。农业农村部数据显示，截至2022年4月，全国各类返乡入乡创业人员超过1100万。《“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划》明确提出，到2025年，培育100万名农村创业带头人，返乡入乡创业人员1500万人。

　　在线上直播间，村干部变成“带货王”。他们或以体验互动的方式，推介当地的优质特色农产品，或与网友连线沟通，在直播间里支起锅灶，展示当地特产，助农增收。直播带货为当地农产品打开了销路、提高了知名度，还让村民们免于在外奔波，在家门口就能赚到钱。

　　专家表示，要充分发挥“头雁”效应，构建立体化人才支持体系，吸引培育更多的农村电商人才，储备充足的人力资本，让农村电商在新征程上展现更大作为。

　　加快渠道下沉，完善商业体系

　　“真没想到，咱销售农产品也能拥抱云技术。”在四川省攀枝花市盐边县，当地企业在京东云的技术支持下，实现了订单收订与商品分发智慧化管理。京东科技为商家提供从入驻到财务结算的全闭环服务，帮助建立平台运营、商品推广等服务体系，助力企业扩展产品销售通路、降低经营与管理成本，促进企业与地区经济协同发展。

　　去年，商务部等17部门发布《关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》，提出“强化县级电子商务公共服务中心统筹能力，为电商企业、家庭农场、农民合作社、专业运营公司等主体提供市场开拓、资源对接、业务指导等服务，提升农村电商应用水平”。一年多来，大型企业发挥自身优势，通过搭建技术和服务平台的方式，为中小农村电商企业提供支持，开展供应链赋能，合力做大农村电商市场的同时，增强了农村电商发展的后劲。

　　商务部相关负责人表示，下一步，将会同有关部门加大工作力度，指导地方以渠道下沉为主线，以县乡为重点，以数字化、连锁化、标准化为手段，加快补齐基础设施和公共服务短板，继续扩大农村电子商务覆盖面，推动完善县域商业体系，增加城乡消费市场优质供给，为促进消费持续恢复、助力乡村振兴贡献更大力量。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月28日 17 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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