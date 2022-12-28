刘志强

做好明年经济工作、推动产业结构优化升级，要求我们在谋划和实施产业政策时坚持系统观念、底线思维，更好统筹发展和安全，实现高质量发展和高水平安全的良性互动

攻克“零配重”巨型转轮技术，白鹤滩水电站全部机组投产发电；走过按照国际通行适航标准研制大型客机的全过程，首架C919大飞机交付用户；迈入市场驱动为主的快速发展新阶段，新能源汽车产销量和出口量均居世界第一……回首过去一年，我国产业发展捷报频传、步履坚实。

制造业是实体经济的基础，实体经济是我国发展的本钱。日前召开的中央经济工作会议在部署明年经济工作时提出“产业政策要发展和安全并举”。这一政策取向，既具有重大而深远的意义，有利于我们做强实体经济、加快建设现代化产业体系，也有很强的现实针对性，有助于我们应对挑战、化解风险，推动经济运行整体好转。

发展是党执政兴国的第一要务，发展必须是高质量发展。新中国成立以来，中国制造由小到大、由弱到强，形成了独立完整的工业体系。作为全球第一制造业大国，我国产业规模和配套优势明显，产业链供应链韧性较强。不过，在全球产业格局中，我国产业链总体上仍然处于中低端，一些高端产品供给不足，芯片等关键技术和产品对外依存度依然较高，大而不强、宽而不深的问题亟待解决。只有夯实产业基础、点燃创新引擎、加快动能转换，才能不断增强产业核心竞争力，推动其向全球价值链中高端迈进。

加快建设现代化产业体系，是全面建设社会主义现代化国家的重要一环，也是应对严峻复杂国际环境的必然选择。近年来，一些国家推动经济科技“脱钩”“断链”、新冠疫情持续蔓延等因素叠加，进一步增加了国际市场的不确定性，让产业链供应链安全稳定面临不小挑战。

应对复杂局面、多难问题，要从长远考虑、从大局着眼。做好明年经济工作、推动产业结构优化升级，要求我们在谋划和实施产业政策时坚持系统观念、底线思维，更好统筹发展和安全，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

安全是发展的前提。关键核心技术要不来、买不来、讨不来。面对动荡不安的外部环境，我们必须攻坚克难、苦练内功，着力补强关键核心技术和零部件薄弱环节，积极抢占科技竞争和未来发展制高点。唯有产业体系自主可控和安全可靠，我们才能确保国民经济循环始终畅通，才能把发展的主动权牢牢掌握在自己手中。

发展是安全的保障。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，新技术新产品层出不穷，新业态新模式蓬勃发展。宝贵机遇面前，我们必须主动作为、乘势而上，推动传统制造业加快数字化转型、依靠改造升级锻造新优势，推动战略性新兴产业加快前沿技术研发应用、依靠“独门绝技”开辟新赛道。

同时也要看到，推进高水平自立自强、增强国内大循环内生动力和可靠性，与坚持高水平对外开放、提升国际循环的质量和水平并不矛盾，而是相辅相成、互为促进，都有利于高质量发展。为此，我们要更加积极地“走出去”，更大力度吸引和利用外资，力争用好国内国际两个市场两种资源，在开放合作中实现自立自强和互利共赢。

社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完善的供给优势、勤劳智慧的广大劳动者和企业家等人力优势，为我国产业发展构筑了坚实基石、提供了广阔空间。只要我们坚持发展这个第一要务，坚持统筹好发展和安全两件大事，就能不断增强实体经济的生存力、竞争力、发展力、持续力，就能在激烈的国际市场竞争中站稳脚跟、阔步向前。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 18 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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