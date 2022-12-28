本报记者 李 婕

12月16日，新疆维吾尔自治区公共就业服务中心举办2022年“暖冬送岗·助企复产”综合现场招聘会，吸引众多求职者前来求职。图为求职者在乌鲁木齐招聘会现场了解情况。

张秀科摄（人民视觉）

近日，江西省吉安市安福县洋门乡藏红花大健康产业示范园内，村民们正采摘藏红花。据了解，每年采摘季，示范园的用工量都很大，每人每天的工资达120元左右。

刘志宏摄（人民视觉）

近期，国家统计局编著出版的《中国统计年鉴2022》公布了2021年31省份城镇单位就业人员平均工资。数据显示，2021年，全国城镇单位就业人员平均工资保持增长态势，全国城镇非私营单位平均工资首次突破10万元大关。

京沪城镇非私营单位超19万元

平均工资是什么概念？

按国家统计局的解释，平均工资是指在报告期内单位发放工资的人均水平，由报告期工资总额除以报告期平均人数得出。工资统计主要统计法人单位的就业人员，而个体就业人员、自由职业者等非单位就业人员不在工资统计范围内。

平均工资统计分为城镇地区私营单位和非私营单位，其中城镇非私营单位包括国有单位、城镇集体单位、联营、股份制、外商投资、港澳台商投资等单位。

上年全国平均工资是什么水平？

数据显示，2021年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为106837元，首次突破10万元大关，比上年增加9458元，名义增长9.7%，与2012年的46769元相比，增加超过一倍。

全国城镇私营单位就业人员年平均工资为62884元，比上年增加5157元，名义增长8.9%，与2012年的28752元相比，同样翻了一倍多。

分省份看，城镇非私营单位中，北京、上海、西藏、天津、浙江、广东、江苏、青海、宁夏、重庆等10个省份的就业人员平均工资超过10万元，其中北京和上海两地的平均工资均超过19万元，西藏位列第三，超14万元。从分布来看，10省份中，包括北京、上海、天津、重庆四大直辖市，江苏、浙江、广东3个东部经济大省，也包括西藏、青海、宁夏3个西部省份。

城镇私营单位中，同样是北京最高，超过10万元；其次为上海，超过9.6万元。此外，天津、江苏、浙江、广东、西藏等省份平均工资在全国水平之上。

记者了解到，平均工资水平受行业发展、企业经济效益、劳动力供求关系等多种因素影响。同时，随着经济社会发展，工资增长也具有一定的刚性特征。

“2021年，统筹疫情防控和经济社会发展的各项政策措施取得显著成效，‘六稳’‘六保’扎实推进，随着国民经济持续恢复，城镇单位就业人员平均工资继续稳步提高。”国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍说。

制造业工资稳定增长

哪些行业工资高？据了解，工资统计的行业分类标准按照《国民经济行业分类》执行，包括农、林、牧、渔业；采矿业；制造业等19个行业大类。

城镇非私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业年平均工资最高，为201506元；其次为科学研究和技术服务业、金融业，均超过15万元，分别为151776元、150843元。三大行业工资水平分别为全国平均水平的1.89倍、1.42倍和1.41倍。此外，有12个行业的年平均工资水平超过10万元大关，比2020年增加3个。

城镇私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业平均工资依然最高，为114618元，是唯一超过10万元的行业。其次是金融业、科学研究和技术服务业，分别为95416元、77708元。

综合来看，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，科学研究和技术服务业工资水平位居各行业前列。这些行业为啥工资高？

王萍萍在解读相关数据时说，随着信息化发展，近几年信息传输、软件和信息技术服务业工资水平与增速一直维持在较高水平，加之疫情防控需要，在线消费需求旺盛，带动了互联网和相关服务行业平均工资的增长。2021年，信息传输、软件和信息技术服务业城镇非私营和城镇私营单位就业人员平均工资分别增长13.5%和13.2%。

2021年金融业行情转好，金融机构业绩回暖，部分证券公司、投资公司薪酬增加，资本市场服务业增资明显，城镇非私营单位中，资本市场服务业平均工资增长21.2%，同时，部分大型保险公司减员增效，保险代办员大量减少，平均薪酬水平提高，这些都带动了金融业平均工资的较快增长。2021年，金融业城镇非私营和城镇私营单位就业人员平均工资分别增长13.1%和15.1%。

值得注意的是，2021年，在保供稳价、助企纾困各项政策措施有力推动下，制造业企业生产逐渐恢复，效益持续改善，就业人员平均工资保持稳定增长，城镇非私营和城镇私营单位平均工资分别增长11.7%和10.4%，达92459和63946元。城镇非私营单位中，文教工美体育和娱乐用品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业平均工资增速较高，均高于全部制造业平均工资增速2个百分点以上。

制定产业和民生政策的重要依据

平均工资和个人收入水平有啥关联？

据国家统计局信息，城镇单位就业人员平均工资反映的是税前工资水平，包括单位从个人工资中代扣代缴的个人所得税、社会保险基金和住房公积金等个人缴纳部分。因此，公布的平均工资并不等于实际的到手工资。

国家统计局有关负责人此前还介绍，由于各单位所处行业、所在地区和经济效益不同以及个人所属的岗位不同，工资水平有高有低。实际上，工资一般呈现正偏态分布，平均值往往高于一般水平，即大多数个体数据低于平均值。因此，要更加准确地了解工资差距及变动情况，不仅要看总体平均数据，还要结合更详细的分地区、分行业、分岗位工资数据进行具体分析。

不过，平均工资能反映一个地区或行业的工资总体水平，对于了解地区或行业发展，制定或调整产业发展、民生等相关政策具有重要作用。

比如，数据显示，2021年，住宿和餐饮业、居民服务修理和其他服务业等劳动密集型服务业平均工资水平较低，与其他行业相比，增速也一直处于较低水平。不少专家认为，接触类服务业如餐饮业等近几年受到较大冲击，但这些行业吸纳就业能力强，跟民生保障息息相关，应该继续细化落实已经出台的各项针对性纾困举措，促使其平稳发展。

此外，平均工资也事关就业人员的福利和权益。平均工资可作为征缴和支付各项社会保险和住房公积金、制定最低工资标准及城乡居民最低保障标准的重要依据，是政府科学制定经济社会发展规划和分配政策的重要依据，对制定税收起征点标准等具有重要的参考作用。

中国劳动学会特约研究员苏海南在接受本报记者采访时建议，在平均工资之外，还可考虑发布工资高位数、中位数、低位数等数据，便于社会各类人员找到本群体人员工资水平所处的位置。这些数据结合起来，将不仅仅可以看到整个社会的工资水平、经济发展态势，对于经济结构调整、收入分配政策的制定及实施等都是重要参考。

(责编：白宇、胡永秋)

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