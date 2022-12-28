蓝天保卫战交出优异答卷（新时代画卷）
2022年12月28日08:29 | 来源：人民网－人民日报
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上海市崇明西沙湿地，游客在蓝天绿水间游玩。
甘肃省武威市民勤县，蓝天如碧，干部职工参加义务治沙。
陕西省汉中市龙头山景区，空气通透，夜空中银河清晰可见。
数据来源：生态环境部
江西省赣州市赣县区王母渡镇万亩脐橙基地，蓝天白云下，果农给新采摘的脐橙称重。
江苏省东台市，蓝天下的条子泥湿地。
河北省邯郸市峰峰矿区（摄于今年7月）。
河北省邯郸市峰峰矿区（摄于2016年7月）。
党的二十大报告提出，坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。加强污染物协同控制，基本消除重污染天气。
党的十八大以来，我国相继实施大气污染防治行动计划、打赢蓝天保卫战三年行动计划，成为全球第一个大规模开展PM2.5治理的发展中国家，还老百姓蓝天白云、繁星闪烁。
大气污染防治取得显著成效，蓝天保卫战交出优异答卷。去年，全国地级及以上城市PM2.5平均浓度降至30微克/立方米，同比下降9.1%，“十三五”以来已实现“六连降”；空气质量优良天数比率提升到87.5%。
《 人民日报 》（ 2022年12月28日 14 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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