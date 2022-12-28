马焕军

只有持续强化生态环境治理，持之以恒护绿增绿，才能让水质更好、生物种类更丰富、城乡居民生活更美好

尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。党的二十大报告提出：“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。”近年来，山东省东平县坚定不移走生态优先、绿色发展之路，坚持“生态立县、产业兴县、绿色发展”，把绿色发展理念贯穿于经济社会发展的各方面和全过程。

治理黄河，重在保护，要在治理。东平湖是南水北调东线工程的重要调蓄水库，东平湖蓄滞洪区是黄河中下游重要的蓄滞洪区。近年来，我们坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，把治理黄河东平段、保护东平湖摆在重要位置，坚持河湖、水岸、城乡并治。以实施生态保护修复工程为抓手，开展东平湖生态环境综合整治，推进清网净湖、矿山修复、控砂禁石、封山育林、湿地提升、放鱼养水等生态工程；实施城市品质提升、人居环境整治、镇村生态绿化、水系连通及水美乡村建设；强化湖长、河长、林长、警长携手共护，推动普法、执法、司法多管齐下，以法治方式保障水清岸绿。热爱自然是情怀，保护生态是责任。只有持续强化生态环境治理，持之以恒护绿增绿，才能让水质更好、生物种类更丰富、城乡居民生活更美好。

绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富。把绿水青山转化为金山银山，关键在于找准生态保护与经济发展的结合点。我们依托生态优势，积极发展文旅康养、保水渔业、临港经济，绿色建材深加工以及特色农业种植、健康食品加工、林下经济等，推进特色优势产业绿色转型。此外，我们制定并实施了县域产业负面清单制度，构建招商引资“绿色防护网”，淘汰污染企业。实践表明，只有把绿色发展的基础打好，才会有今后高质量发展的持续推进。建立健全生态产品价值实现机制，积极发展多元生态产业，才能实现绿富共赢。

习近平总书记强调：“良好生态环境是最普惠的民生福祉”。空气、水、土壤的质量，与每个人的生活息息相关。我们坚持生态惠民、生态利民、生态为民，让绿水青山成为群众的“幸福靠山”。推进生态搬迁，实施黄河滩区迁建、易地扶贫搬迁、移民避险解困等工程，让近10万群众搬离滨湖滨河地带，搬入新建社区，同步建设产业园区，让群众在家门口就业增收；开发护林、保洁、保绿等公益性岗位，助万余名群众吃上“绿色饭”，让生态效益成为人们看得见、摸得着的福利。同时，补齐防汛短板，实施金山坝迎汛除险、东平湖洪水南排、清淤增容等安澜工程。在这一过程中，广大群众不仅能感受到实实在在的环境效益，而且能共享生态红利、增强发展信心，不断提升获得感、幸福感、安全感，进而激发出参与生态文明建设的主动性和凝聚力。

“绿水逶迤去，青山相向开”。新时代新征程，我们将坚定不移抢抓实施黄河流域生态保护和高质量发展战略的重大机遇，发挥比较优势，保持战略定力，立足生态、重塑生态、涵养生态，用活生态资源，让绿色成为发展的鲜明底色，在高质量发展的宽阔大道上绘就更美画卷。

（作者为山东省东平县委书记）

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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