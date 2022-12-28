本报记者 宋豪新

“进站了！真快！”12月26日上午11时，车厢内感叹声此起彼伏，C57次列车缓缓驶入四川省西昌西站，成都始发的新成昆铁路首发列车顺利到站。

历经10余年建设，新成昆铁路于当日全线通车运营。自此，成都到西昌间的铁路旅行最快时间大幅压缩到仅需3小时，从成都至攀枝花、昆明的列车运行时间则分别为5小时、7.5小时。

桥隧比重大大提高，抗灾能力进一步提升

车厢内，乘客们纷纷起身，收拾行囊，准备下车。77岁的乘客凌仲明，是老成昆铁路的建设者，16岁就来到四川乐山。自从新成昆铁路开始修建，凌仲明就关注着建设进度。这次列车首发，他一早就出门，专程从乐山赶到成都体验，“看看新线和老线有啥子区别。”

新成昆铁路是在老成昆铁路基础上新建的铁路线。新建双线从峨眉起直至昆明，从燕岗站往南，一路可见新老铁路线在同一廊道并行：老成昆线沿河依山，新成昆线跨河穿山，在大渡河、尼日河流域常见两线交叉、新线跨越老线，景致蔚为壮观。

中铁二院成昆项目桥梁专业设计负责人缪庆华告诉记者，新成昆铁路的设计，兼顾运行效率与运营安全，将桥隧比重大大提高，尤其是地形地质条件最为复杂的燕岗至冕宁段，桥隧比重达到90%，以桥代路、以隧代路，快速通过沿河段不良地质发育区，使新成昆铁路的抗灾能力进一步提升。

同在西昌西站下车的90后乘客孟顺杰，一手抱着影集，一手拿着手机不停拍照。“今天坐着首发动车，换个角度再看新成昆铁路。”2019年2月，孟顺杰沿着老成昆铁路，从四川峨边彝族自治县徒步到云南禄丰市，一路拍摄了数百张照片，做成影集。孟顺杰家在凉山彝族自治州冕宁县，他的奶奶也曾参加老成昆铁路的修建。小时候常听奶奶讲起修建铁路的艰辛往事，他对这条通向大山外面的铁路充满好奇。

沿线县城和相关产业已经热闹起来

首发列车上几乎座无虚席，乘客中有返乡的学生、出差的白领、度假的游客，都对新成昆铁路充满了期待。事实上，新成昆铁路尚未开通，沿线县城和相关产业就已经热闹起来。

门外，煮羊肉的大锅冒着白气；门内，工人们正在搬家具、装电器。12月22日，记者在峨边县大堡镇看到，村民雷利红一家在即将建成的民宿里忙得不亦乐乎。

“动车开进来，旅客带进来，我们就能吃上旅游饭了。”雷利红兴奋地说。大堡镇是前往黑竹沟景区的必经之路，距离新开通的新成昆铁路峨边南站仅20分钟车程。镇上还有6家旅店正在施工。

“打通‘一条线’，连起‘一个圈’。”乐山市发展改革委相关负责人表示，新成昆铁路全线通车运营，让乐山上承成都平原城市群，下接攀西经济区，更好形成区域联动效应。

物流行业的“嗅觉”更加敏感。11月，中国铁路成都局集团公司货运处相关负责人来到攀枝花，对接走访相关企业，沟通了解运输需求。11月15日，以去程日用百货，返程冷链、鲜果为主的成攀滇城际货运班列首发，截至12月21日，已开行31列。

货运班列的“试水”，为新成昆铁路全线通车运营后的物流潜力释放做好了准备。

成昆铁路沿线有着全国最大、世界第二的钒钛资源，四川省内重要的金属矿、钢铁等大宗货源的原产地。多年来，沿老成昆铁路运送的金属矿、钢铁在四川同种类产品中占比高达90%。但是，老成昆铁路运行时速仅80公里，客货混行，货物运输能力多年来一直处于饱和状态，“以前根本不需要去找货源，既有的都运不完，运力很紧张。”一名沿线铁路物流企业负责人告诉记者。

四川内陆开放高地作用将进一步发挥

新成昆铁路开通，使区域货运能力大大提升。从运行时效来看，以前货车从成都到攀枝花需要28个小时，今后只需要13个小时，货运能力至少提高了一倍。从运行线路看，新、老成昆铁路同时运行，相当于新增了一条货运通道，货运能力再翻倍。

据介绍，老成昆铁路承担沿线地方货运量、以重质货物和易散落货物为主的通过货运量；新成昆铁路承担以轻快货物和不易散落货物为主的通过货运量。在新成昆铁路开行初期，中国铁路成都局开行成都至攀枝花、西昌地区的货物列车30对，后续根据运营情况和市场需求，还会不断优化列车开行方案。

作为四川南下的重要大通道，新、老成昆铁路货运能力的释放，为南向中老班列的效能提升提供了巨大空间。今年前三季度，四川对东盟进出口1380.7亿元，同比增长11%。“东盟已是我省对外经贸最重要的增量区域。”四川省政府口岸与物流办公室相关负责人表示，从成都到昆明，再出境到老挝万象，与原有公路运输相比，新成昆铁路运输整体时效可缩短1—2天，综合成本算下来，能降低10%左右。新成昆铁路有力提升了中老班列运输时效，助力四川进口更多优质矿产能源资源和水果、粮食等农副产品，也为省内庞大的工业产品找到出口增量市场。

“新成昆铁路在成都衔接宝成铁路，将形成一条连接大西北和大西南的纵向铁路大通道。”中铁二院新成昆铁路主管副总工程师王毅认为，新成昆铁路将中老铁路与通往西南、西北的铁路有效连接，不仅使攀西地区在四川南向开放的战略地位得到巩固和提升，也使得四川内陆开放高地的作用进一步发挥。

“我国正着力构建陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。”王毅建议，四川应当推动国际班列向东南亚、南亚有效延伸，成为西向和南向陆路开放的连接地和转换点，引领内陆开放。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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