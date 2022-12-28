原标题：海外投资者调高对中国股市配置力度——国际机构向中国市场投出“信任票”

近段时间，包括摩根士丹利、高盛在内的多家国际投资机构纷纷“唱多”中国股市，不少机构更是拿出“真金白银”，加码购入中国资产。

专家表示，随着中国一系列稳增长举措的落地生效以及疫情防控措施的加速优化，中国经济企稳反弹预期愈发明朗，吸引国际机构重新审视中国资产的配置价值。未来，在中国纵深推进资本市场高水平制度型对外开放背景下，国际机构“买买买”力度值得期待。

机构上调预期

近期，多家海外投资机构调高对中国股市的配置力度。

12月4日，摩根士丹利将中国股市从“标配”上调为“超配”，预计MSCI中国指数到2023年年底将上涨14%。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示，评估框架显示，中国疫情防控措施不断优化、房地产市场企稳、监管调整进入收尾阶段，股票风险溢价可能因此改善，因而上调了对整个中国市场的目标价格，到2023年估值重估机会更大。

无独有偶，11月30日，高盛也表示，对于2023年A股投资也给予“高配”的建议，预计A股估值会有明显回升。高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，在宏观调控力度加大、GDP增速有望回升的预期下，看好境内外上市的中国股票表现。

美国银行策略团队认为，由于中国居民拥有超额储蓄以及防疫政策持续优化，中国国内股票势将上涨。桥水基金创始人瑞·达利欧认为，当前可以在中国市场上找到一些极具价值的资产，中国是全球第二大经济体，投资者可以通过投资中国来提高多样化投资程度。

国际机构的力挺并非空穴来风。近段时间，海外上市的中国ETF、中概股和离岸人民币汇率等均迎来一波结实上涨，增强了外资机构投资中国的信心。例如，11月以来，规模逾70亿美元的iShares MSCI中国ETF净值上涨超30%；纳斯达克金龙中国指数11月累计上涨逾40％，创下了自2003年有记录以来的最大单月涨幅；人民币汇率近期也走出强劲涨势，12月5日早盘，离岸人民币对美元汇率最高升至6.9813，创下9月中旬以来的新高。

“当前一些主要经济体持续收紧货币政策，经济衰退风险加剧，市场回报预期减弱。相比之下，中国经济发展稳定，投资逻辑清晰。”招商基金研究部首席经济学家李湛分析，中国经济正从高速增长向高质量发展转变，各行业产业升级、消费升级的过程中蕴含着大量投资机会。同时，中国从疫情冲击中恢复较快，三季度经济明显回升，在全球产业链中的地位日渐升高。此外，中国金融对外开放持续推进，外资参与境内金融市场的渠道不断优化，吸引了越来越多国际投资者的注意力。

A股吸引力提升

在高调“唱多”中国资产外，外资还拿出“真金白银”，持续大幅加仓A股。截至12月6日，北向资金30天内净买入额逾750亿元，近10日净买入额达428亿元。

展望2023年，市场预期外资“买买买”步伐将持续加快。“2022年A股市场接近七成的融资金额来自科创板和创业板，充分体现了资本市场对科技创新企业及新兴产业的支持。”普华永道中国综合事业服务部合伙人孙进表示，2023年，随着全面注册制改革的稳步推进以及更多支持科技创新措施的推出，将会进一步增强A股市场的国际吸引力。

具体到投资行业，高盛策略团队认为，随着稳增长政策措施落地以及疫情防控措施的不断优化，2023年中国失业率将下降、劳动收入会改善、消费者信心将得到恢复，消费服务、医疗设备及服务板块将会强劲反弹，尤其是旅游、餐饮、娱乐、航空行业有较大回升空间。

“接下来，地缘政治局势将进入一个相对平静的阶段，股权成本和股权风险溢价将逐渐下降，这都有利于投资者重新投资中国股市。消费板块是经济开放的受益者，我们进一步增加对该板块的敞口，并继续建议增加对离岸中国股票的配置。”王滢表示。

为更好吸引外资进入中国市场，南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，要坚持推进资本市场高水平制度型对外开放，统筹发展和安全。要继续扩大互联互通额度，不断增加国际化产品品种，逐步放开金融机构外资股比限制，持续推动人民币国际化。同时，资本市场对外开放要留有闸门，交易规则上要存有余地，市场监管要实时审慎，防止国外游资热钱炒作，防范国外金融风险传播。

证监会副主席方星海近日也表示，欢迎优质境外资本市场机构来华投资展业。未来将进一步完善资本市场对外开放的制度框架，加快落实各项开放举措，吸引和集聚更多优秀国际机构和人才参与中国资本市场。还将不断完善相关制度安排，进一步便利境内外投资者跨境投资，更好支持企业跨境融资发展。

竞相来华展业

今年以来，进一步提高外资投资中国资产便利性的政策红利密集释放，为外资机构进入中国市场吃下“定心丸”。

4月26日，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，提出支持对中国资本市场具有长期投资意愿的优质境外金融机构设立基金管理公司或扩大持股比例等；11月18日，人民银行、外汇局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》，完善并明确了境外机构投资者投资中国债券市场的资金管理要求等。

外资机构来华展业便利度不断提升，经营范围和监管要求实现国民待遇。目前，摩根大通、高盛、野村、UBS等10余家外资控股或全资证券基金期货公司相继获批，渣打银行等外资银行在华子行获得基金托管资格。桥水、贝莱德等外资私募证券基金相继设立38家全资子公司。

11月25日，路博迈基金发布公告称，已获得中国证监会颁发的公募基金业务许可证，成为第二家在国内新设立开展公募基金业务的外商独资基金管理公司。路博迈基金表示，持续开放的金融市场、日益完善的法治化营商环境，进一步增强了路博迈信心，未来希望更深入地融入中国资本市场的发展。

多家外资机构已相继开始在华展业。今年6月获准开业的高盛工银理财于10月底推出首只理财产品“盛鑫君智私银尊享量化权益类理财产品1期”，募集规模上限为50亿份。高盛工银理财此前表示，经历前期深度回调后，A股价值正在凸显，长期持有获利空间较大。

作为首家外商独资公募，自2021年6月获批以来，贝莱德基金已发行三只权益类基金和一只“固收+”基金，产品呈现出多元化特点。贝莱德基金投资总监陆文杰表示，A股是广度和深度都很大的市场，投资范围广，相关标的公司多，流动性也不错。随着中国对外开放不断加强，相信全球市场和中国市场的融合将是长期趋势。

“更多国际优秀机构进入A股市场，是对中国经济增长前景和中国企业盈利能力投下‘信任票’，能够与境内机构形成良性竞争互动，有利于拓展我国资本市场的广度和深度，也有利于相关行业服务能力的不断提升，助力我国经济发展。”田利辉表示。（记者 李华林）

(责编：赵竹青、陈键)

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