原标题：长征四号系列运载火箭圆满完成2022年全部11次发射任务

12月27日下午，长征四号乙运载火箭在太原卫星发射中心点火升空，成功将高分十一号04星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。本次发射的高分十一号04星由中国航天科技集团五院抓总研制。

本次发射是长征四号系列运载火箭第96次发射，也是长征系列运载火箭第457次发射。

执行本次发射任务的长征四号乙运载火箭是由中国航天科技集团八院抓总研制的常温液体三级运载火箭，性能优良、用途广泛。针对不同类型卫星，长征四号乙运载火箭可采取灵活的发射方案，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可实施一箭一星或多星发射，其太阳同步圆轨道运载能力可达2.5吨(轨道高度700公里)。

此次任务是本年度长征四号系列运载火箭的收官之战，至此，长四型号2022年圆满完成11次发射任务。目前长四型号已全面落实产品化、去任务化和标准化研制措施，7种任务构型可全面应对各型任务要求，最短任务需求明确6个月可完成发射。

本次发射任务正值严冬，腊月是太原卫星发射中心一年中最冷的月份，气温最低值持续在零下30摄氏度左右，为保障火箭不受环境影响，试验队与发射场全力配合，采取一系列措施，保障火箭测试、加注、发射环境条件满足要求，确保任务圆满成功。

长四乙火箭总装工艺负责人王钰奉介绍，火箭抵达发射场后，先把火箭分段运进水平测试厂房，这里设施完善，能为火箭提供舒适的温度环境。完成基本的总装、测试工作后，火箭移动至发射塔架上竖起，这一阶段主要依靠塔架空调持续送风为卫星和火箭保温。

低温会给火箭箭体及火箭推进剂带来不利影响，发动机是火箭的动力系统，特别是三级发动机最为精密，控温要求更加苛刻。试验队给火箭发动机舱、整流罩等重要位置粘贴保温层，并采取发动机舱送风、尾段增加加温小车等一系列措施，保障了任务顺利进行。(记者胡喆、宋晨)

(责编：赵竹青、陈键)

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