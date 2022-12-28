刘园园

原标题：补齐中国高端氟材料的“短板”

“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭源泉。”在中国中化控股有限责任公司昊华科技下属晨光化工研究院有限公司（以下简称中昊晨光），一块用石头砌成的标语牌上，镌刻着这样一句话。

作为中国最早从事化工新材料研制生产的骨干企业之一，中昊晨光主要从事有机氟、有机硅等新型高分子材料的研发、生产和经营。

“建院50多年来，中昊晨光先后取得科研成果600余项，其中国家和省部级成果奖200多项，拥有大量国内领先、国际先进的具有自主知识产权的专有技术。”中昊晨光党委书记、总经理李嘉自豪地说。

氟工业，冉冉升起的“黄金产业”

高端氟材料开发，是中昊晨光最引以为傲的领域。

李嘉告诉科技日报记者，目前中昊晨光具有从萤石生产氟化氢、二氟一氯甲烷等基础原料，到生产四氟乙烯、偏氟乙烯、全氟丙烯等含氟精细化学品，进一步合成氟树脂、氟橡胶及有机氟材料成型加工的完整产业链。

这些拗口的化学名称，听起来或许有些陌生，但其用武之地就在我们身边。“我们的产品广泛应用于新能源汽车、新一代互联网通讯、电子、石油、化工、纺织机械等领域。”李嘉举例说，新能源汽车上的动力锂电池，在密封时就需要用到特种氟橡胶产品。

氟工业是伴随现代工业发展而迅速崛起的新兴产业,也是发展新能源等战略性新兴产业和传统产业转型升级所需的关键配套材料，被誉为“黄金产业”。

“国内氟橡胶行业与国外相比，最核心的差距在于缺乏特种单体的制备技术,关键小材技术受制于人。”李嘉告诉科技日报记者。

她解释说，特种单体用量虽小，但不同单体能够显著提升氟橡胶在耐低温、耐高温或快速硫化等方面的性能，因此特种单体处于产业链高附加值的核心地位，价格堪比黄金。然而，国外氟化工巨头限售特种单体，使我国特种氟橡胶行业发展遭遇技术难题。

“化工报国”，突破关键技术瓶颈

“随着公司过氧化物硫化氟橡胶产品种类的丰富和应用范围的不断扩大，特种单体的供应也成为制约我们特种氟橡胶发展的瓶颈。”李嘉说。

为摆脱关键原材料受制于人的现状，2020年底，李嘉和揭榜挂帅的团队负责人刘波在科研攻关协议上签字，中昊晨光特种氟橡胶创新团队应运而生。

刘波回忆，团队成员发扬老晨光人“化工报国”的优良传统，常常废寝忘食、通宵达旦，半夜起身将脑海中闪现的灵感记录下来供第二天讨论，甚至半夜直奔公司开展实验。经过一次次提出疑问、一次次实验求证、一次次总结提升，特种氟橡胶创新团队最终成功自主开发出多种过氧化物硫化氟橡胶聚合用关键助剂。

“一系列特种单体成功制备，满足了各类氟橡胶的需求，结束了国外氟化工巨头的长期垄断，补上了供应链短板，实现了关键原材料自主可控。”刘波说。

经过市场验证，2021年中昊晨光过氧化物硫化氟橡胶产品销售收入较2020年全年销售收入相比增长约436%，成为公司新的经济增长点。

氟材料是国家鼓励支持发展的产业。李嘉告诉记者，中昊晨光“十四五”规划的重点建设项目——2.6万吨/年高性能有机氟材料项目，已于今年4月开工，预计2024年12月建成投产。项目建成后，将进一步提升中昊晨光高性能氟材料自主化生产能力，满足国家“新基建”对高性能氟材料需求，有力提升我国高性能氟材料整体技术水平和国际竞争力。

“党的二十大报告指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。在新的赶考路上，中昊晨光将继续坚守‘化工报国’初心，以‘科学至上’为指导，实施创新驱动发展战略，为打造一流水平的有机氟材料生产基地和高性能氟材料创新中心不懈努力。” 李嘉说。

(责编：赵竹青、陈键)

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