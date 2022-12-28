原标题：南极冰架融化新原因确定

一个国际科学家小组发现相邻的冰架在造成下游其他冰架不稳定方面发挥了作用。这项由英国东安格利亚大学领导的研究还发现，思韦茨冰架旁边的一个小型海洋环流（一种循环洋流系统）会影响其下方流动的冰川融水量。当该环流较弱时，更多温水可进入冰架下方的区域，导致其融化。该研究近日发表在《自然·通讯》杂志上。

思韦茨冰架是南极洲西部最大的冰架之一，在过去20年中迅速消退，是南极冰川中全球海平面上升的最大贡献者。

使用安装在思韦茨冰架下方的传感器收集的独特数据集，研究人员发现该冰架在近几十年显著变薄和减弱。他们观察到，在2020年1月至2021年3月间，冰架下方的海洋浅层明显变暖。

造成这种变暖的主要原因是大量冰川融水从更东边的松岛冰架流入思韦茨冰架下方的区域。当海洋融化冰架底部时，冰川融水与盐水混合，形成比周围水域温度更高的浮水层。这种更轻、相对更新鲜和更温暖的水带来的热量融化了思韦茨冰架的底部。

研究人员称，极地深水是南极水域的一种温暖水域，是融化冰架底部的关键因素。但新研究表明源自附近其他融化冰架的水域可提供冰架下方浅层的大量热量，这些大气—海—冰—海洋相互作用很重要，因为它们可以通过让富含融水的温暖水进入相邻的冰架空腔来延长冰架下的温暖期。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)

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