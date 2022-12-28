原标题：NASA称宇航员在太空中应获得“强化饮食”

《科学报告》近日发表一项研究，美国国家航空航天局（NASA）约翰逊航天中心称，宇航员在太空飞行中应获得“强化饮食”，包含相比标准太空食品更多种类和数量的水果、蔬菜和鱼，以改善他们的健康和表现。这项研究是在地球上由16名参与者在太空飞行模拟舱中进行的，这些发现或能影响空间飞行的宇航员健康和决定食物来源的优先级。

长期太空飞行会影响人类健康，而飞行器的大小和能源限制使能带上的负荷有限。宇航员吃的食物或许能缓解一些空间飞行中的负面健康变化，但食物终究受到质量、体积、保质期和储藏需求的限制。

研究团队此次分析了食用两种饮食对16人（10名男性、6名女性）的影响。在地球上的4个封闭舱中，各有4人参与了为期45天的任务。舱室的设计模拟封闭的太空飞行环境，以及在这些条件下存储不同食品的实操性。参与者食用“强化饮食”或标准饮食。前者包括增加更多份、更多样的水果蔬菜，以及更多鱼肉和omega-3脂肪酸。标准太空食品目前用于国际空间站，尽管它符合大多数要求，但科学家提出它可以加入来自更多水果和蔬菜的食物和更多omega-3脂肪酸。

“强化饮食”提供了每日超过6份水果和蔬菜，每周2—3份鱼，以及其他健康食品。所有的食品都是耐储藏的，这是支持当前空间任务中室温、扩大储存条件的要求。为模拟真实空间飞行条件，这些食物在每次任务开始前储藏在舱室中。参与者在任务过程中提供了唾液、尿液、血液和粪便样本，并完成认知评估任务。

团队发现，食用加强太空饮食的人胆固醇水平更低、皮质醇水平更低（表明压力更低），有更好的认知速度、准确度和注意力，与食用标准饮食的人相比有更稳定的微生物组。

研究人员总结说，“强化太空饮食”对个体有明显的健康和表现益处，或对宇航员有益，即使在短期太空任务中也是如此。虽然还需要进一步研究来评估太空中的健康饮食，这些发现或有助于指导未来太空探索任务中食物来源的优先级。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)

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