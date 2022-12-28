人民网北京12月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为优化服务供给，改善用户体验，维护良好的信息消费环境，促进行业高质量发展，工业和信息化部近期公开征求对《工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）的意见。

《征求意见稿》提出要规范安装卸载行为。

一是确保知情同意安装。向用户推荐下载APP应遵循公开、透明原则，真实、准确、完整地明示开发者信息、产品功能、隐私政策、权限列表等必要信息，并同步提供明显的“取消”选项，经用户确认同意后方可下载安装，切实保障用户知情权、选择权。不得通过“偷梁换柱”“强制捆绑”“静默下载”等方式欺骗误导用户下载安装。

二是规范网页推荐下载行为。在用户浏览页面内容时，未经用户同意或主动选择，不得自动或强制下载APP，或以折叠显示、主动弹窗、频繁提示等方式强迫用户下载、打开APP，影响用户正常浏览信息。无合理正当理由，不得要求用户不下载APP就不给看，或者不让看全文。

三是实现便捷卸载。除基本功能软件外，APP应可便捷卸载，不得以空白名称、透明图标、后台隐藏等方式恶意阻挠用户卸载。

(责编：申佳平、吕骞)

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