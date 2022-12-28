上天入地、跨山越海，城市绿道、北斗导航，中国风车、追风逐日，人造天河、一江碧水，强国之翼、智连未来......超级工程如何保障百姓安居乐业？国之重器背后有着什么样的精彩故事？

2022年12月28日起，由中央广播电视总台与国务院国资委联合制作的系列纪录片《大国基石》，将在央视综合频道黄金时段连续播出，聚焦党的二十大精神在各领域的新实践新气象，集中展现新时代的奋斗者为人民群众的美好生活奠定幸福基石。

中央广播电视总台央视综合频道与国务院国资委新闻中心联合，深入策划，重磅推出大型系列纪录片《大国基石》，用宏伟壮观的镜头呈现生动鲜活的纪实故事，盘点国之重器与民生保障的密切联系，刻画新时代平凡普通的奋斗者群像，多视角、多层次、立体化呈现国资央企在推进中国式现代化进程中的使命担当和非凡成就。

国有企业作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是国民经济的压舱石。纪录片《大国基石》以习近平总书记重要指示批示为主线，以央企奋斗故事为脉络，将“国之重器、民之命脉”这一宏大主题转化为公共服务、产业引领、战略安全、国计民生等四个领域的重大实践成果，将国资国企的创新实践与人民群众的日常生活密切联系起来，将大国重器超级工程的宏大叙事与个体的获得感联系起来，讲述央企创新发展背后的理论逻辑和实践逻辑，充分彰显习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力。其中，公共服务版块围绕保障天然气供应安全、风电光伏产业、西电东送工程、煤炭产业绿色低碳发展，点多面广、保障全局；产业引领版块聚焦5G通信、导航定位等自主研发的颠覆性、前沿性技术及其应用；战略安全版块聚焦核电“华龙一号”、跨海桥梁隧道、中国航空工业等单体重大工程项目；国计民生版块涉及百姓衣食住行用，包括绿色城市建设、长江流域生态治理、南水北调工程、化工新材料研发应用等。

从2022年下半年起，《大国基石》摄制组遵循“理论性+故事化+时效性”的创作理念，奔赴全国23个省市区，深入15个中央企业及其所属企业，走访9位院士和一大批央企科研技术人员，全面系统梳理、深入探访超级工程、大国重器背后的29项世界领先技术及应用，运用航拍延时、数据可视化、动画演示等技术创新手段，历时半年摄制完成了大型系列纪录片《大国基石》。

奋斗谱写新的时代，瞬间定格中国奇迹。大型系列纪录片《大国基石》注重以“小切口”为切入点，将宏大叙事与个体故事相结合，让遥不可及的超级工程更富于生动性、贴近性，让中国式现代化“可观可感可触”。据该节目总导演介绍，他们将抽象原理和数据转换为影视化表达，让数据不仅真实可感，又运用影像带来视觉冲击。比如采用动画演示深中通道海底沉管隧道第21管节水下对接场景、跨海隧道建设完工的展望效果；采用数据可视化手法呈现港珠澳大桥5050米长度、2万多名建设者奋战15年的实施奇迹；将1.8*1.8毫米的北斗短报文射频基带一体化芯片与一粒大米、一颗黑芝麻做尺寸对比……节目用生动鲜活的镜头语言，全视角立体化的动画效果，完美展现了超级工程的非凡实力，讴歌了开拓奋进的时代新气象。

据悉，《大国基石》首批播出13集，包括《气蕴华夏》《智连未来》《城市绿心》《追风逐日》《聚能动力》《绿电动脉》《海上天路》《强国之翼》《北斗巡天》《乌金奇迹》《人造天河》《一江碧水》《化生万物》等。

来源：国资委网站

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经