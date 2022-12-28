人民网记者 孙博洋

27日上午，随着鱼把头呐喊声，赫哲族渔民齐心协力拉起千米渔网，抚远市冷水鱼大规模冬捕正式拉开序幕。

据了解，“抚远冷水鱼冬捕季”包括赏鱼、乐鱼、品鱼、购鱼等一系列活动，让千里冰封的江面瞬间变成了人声鼎沸的烟火集市，活蹦乱跳的冷水鱼搅热了数九寒天的冬捕季。

抚远市地处我国陆地最东端，黑龙江、乌苏里江两条大江绕城而过，滋养了21科105种淡水鱼，被盛誉为“中国淡水鱼都”“中国鲟鳇鱼之乡”“中国大马哈鱼之乡”。

冬捕活动现场，赫哲族渔民进行了传统的祭江祈福活动。在祭江祈福活动结束后，渔民开始凿冰、淘冰、收网。收获的渔网中网罗了鲟鳇鱼、大鲤鱼、三花五罗、十八子等各种冷水鱼，其中一条巨大的鳇鱼成为“头鱼”。

经过现场测量，“头鱼”体长近2米、体重200多斤。在众人的簇拥下，被公开拍卖，经过几轮激烈的竞拍，最终以88888元的价格拍出。

为庆祝“冬捕季”的到来，抚远市赫哲族群众穿上艳丽的民族服装，表演伊玛堪说唱、赫哲民族歌舞等精彩的节目，并进行“顶杠”“角力王摔跤”等传统体育项目竞技交流，展现了赫哲族独特的民俗特色和赫哲族人的幸福生活。赫哲族渔民还用江鱼现场制作了“鲜鲫汤”“铁锅炖江鱼”“生鱼片”“鱼水饺”等美食，让来自四面八方游客们尽情体验赫哲族鱼美食文化。

据相关负责人介绍，近年来，抚远市立足优质的水质源、丰富的渔业资源、优秀的生态环境，加强名优鱼苗孵化研发、放流投放力度，在保护和涵养渔业资源的同时，逐步形成了冷水鱼产业繁育、养殖、研发、加工到渔旅结合的全产业链接。未来，将积极推动优质水产品与渔猎文化、冰雪旅游、美食品鉴、优品授权等深度结合，变资源优势为经济效益。