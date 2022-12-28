人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

组图：“拉网起鱼”——黑龙江抚远冬捕季拉开帷幕

人民网记者 孙博洋
2022年12月28日09:20 | 来源：人民网
小字号
抚远冬捕季启动现场。陈雷摄
抚远冬捕季启动现场。陈雷摄
123456

27日上午，随着鱼把头呐喊声，赫哲族渔民齐心协力拉起千米渔网，抚远市冷水鱼大规模冬捕正式拉开序幕。

据了解，“抚远冷水鱼冬捕季”包括赏鱼、乐鱼、品鱼、购鱼等一系列活动，让千里冰封的江面瞬间变成了人声鼎沸的烟火集市，活蹦乱跳的冷水鱼搅热了数九寒天的冬捕季。

抚远市地处我国陆地最东端，黑龙江、乌苏里江两条大江绕城而过，滋养了21科105种淡水鱼，被盛誉为“中国淡水鱼都”“中国鲟鳇鱼之乡”“中国大马哈鱼之乡”。

冬捕活动现场，赫哲族渔民进行了传统的祭江祈福活动。在祭江祈福活动结束后，渔民开始凿冰、淘冰、收网。收获的渔网中网罗了鲟鳇鱼、大鲤鱼、三花五罗、十八子等各种冷水鱼，其中一条巨大的鳇鱼成为“头鱼”。

经过现场测量，“头鱼”体长近2米、体重200多斤。在众人的簇拥下，被公开拍卖，经过几轮激烈的竞拍，最终以88888元的价格拍出。

为庆祝“冬捕季”的到来，抚远市赫哲族群众穿上艳丽的民族服装，表演伊玛堪说唱、赫哲民族歌舞等精彩的节目，并进行“顶杠”“角力王摔跤”等传统体育项目竞技交流，展现了赫哲族独特的民俗特色和赫哲族人的幸福生活。赫哲族渔民还用江鱼现场制作了“鲜鲫汤”“铁锅炖江鱼”“生鱼片”“鱼水饺”等美食，让来自四面八方游客们尽情体验赫哲族鱼美食文化。

据相关负责人介绍，近年来，抚远市立足优质的水质源、丰富的渔业资源、优秀的生态环境，加强名优鱼苗孵化研发、放流投放力度，在保护和涵养渔业资源的同时，逐步形成了冷水鱼产业繁育、养殖、研发、加工到渔旅结合的全产业链接。未来，将积极推动优质水产品与渔猎文化、冰雪旅游、美食品鉴、优品授权等深度结合，变资源优势为经济效益。

(责编：杨曦、吕骞)分享让更多人看到

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部