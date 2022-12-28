栗翘楚

人民网北京12月28日电 （记者栗翘楚）12月27日，由人民日报社指导，人民网、长春市人民政府联合主办，中国高等教育学会提供学术支持的人民网2022大学校长论坛在吉林省长春市举行。作为人民网2022大学校长论坛指定用车，一汽红旗携HQ9为与会嘉宾提供出行服务。