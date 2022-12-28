人民网北京12月28日电 （记者乔雪峰）经济发展，交通先行。铁路与民航是当前社会上重要的两种交通方式，空运具有运输快的优势，铁路运输具有稳定、量大优势，在交通强国的战略指引下，空铁联运是我国建设现代化综合运输交通体系的有益尝试，“航空+高铁”的新模式是交通方式融合发展的创新实践。

12月27日，国航与国铁集团举办空铁联运产品发布会，发布了共同合作的项目，并介绍了全新推出的国航国铁空铁联运产品。双方以国内联程运输合作为切入点，积极尝试新的技术对接模式，开展更深的业务交流和融合，充分考虑航空和铁路出行特点，为广大旅客提供真正“无缝衔接、中转高效”的空铁联运服务产品。

双方通过科技助力创造美好出行体验，共同打造中国式联程联运样板，为广大旅客打造便捷舒适、经济高效的全流程优质出行服务，推动交通运输高质量发展。

即日起，国航与国铁集团合作的空铁联运产品在“中国国航”APP和“铁路12306”APP同步上线，同时在“铁路12306”APP上，国航官方直营店也正式亮相。此次上线的国航和国铁集团空铁联运产品共支持30个城市，50个中转火车站，282个通达火车站，覆盖北京、上海、广州、深圳、成都等重点枢纽城市。

据了解，旅客可在“中国国航”APP和“铁路12306”APP一站式购买高铁与航班衔接的联运产品，实现“一次购票、一笔支付、一证通行”，极大提高旅客购票出行的全流程体验。在2023年春运到来之际，空铁联运也将用便捷高效的服务体验保障广大旅客的顺畅出行。

国铁集团相关负责人表示，双方的合作持续创新空铁联运产品升级，不断提高空铁联运服务质量，共同打造空铁联运示范工程，树立广受人民群众欢迎的空铁联运品牌，同时有效促进中国旅客联程运输健康、有序、快速发展。未来，双方还将继续在产品设计、便捷换乘、数据共享、服务保障、制度标准等领域深化合作，优化完善，进一步提升空铁联运服务水平。

中航集团相关负责人表示，国航与国铁集团在交通强国战略的指引下，在基础设施布局完善、交通装备先进适用、运输服务便捷舒适、科技创新富有活力等方面取得了一系列标志性成果。未来，双方将继续携手以真情服务的初心，创新多式联运产品，多维度深入合作，推动航空与铁路运输全方位立体互联、融合发展，让旅客在每一次美好出行中感受到获得感、安全感和幸福感，为建成“人民满意、保障有力、世界前列”的交通强国贡献更大的力量。

(责编：杨曦、吕骞)

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