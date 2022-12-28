人民网北京12月28日电 （记者杨曦）12月28日下午，审计署副审计长王本强受国务院委托向全国人大常委会报告了2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

报告指出，2021年各地区各部门各单位认真落实《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》各项规定，严格执行十三届全国人大常委会第三十五次会议有关审议意见，抓紧抓实国务院各项工作部署，审计整改工作进展顺利、成效显著。主要表现在三个方面：一是政治站位更高，整改责任压得更实；二是审计整改总体格局初步成型，贯通协作更加顺畅；三是整改成效更加显著，重大问题整改取得实质性突破。

数据显示，截至2022年9月底，《审计工作报告》反映的6639个问题中，要求立行立改的问题有4412个（占4573个此类问题的96%）已整改到位，比上年提高1个百分点；要求分阶段整改的问题有1162个（占1496个此类问题的78%）已完成整改；要求持续整改的问题（共570个）均制定了措施和计划。有关地方、部门和单位已整改问题金额6632.74亿元，制定完善相关规章制度2800多项，追责问责1.4万人，纠治了一些阻碍改革发展和长期未解决的顽瘴痼疾。

审计查出主要问题整改情况

报告指出，有关地方、部门和单位采取多种方式加强审计整改：中央财政通过收回结余资金、调整投资计划、加快拨付等整改1287.22亿元，中央部门和所属单位通过加强预算管理、清理违规收费等整改24.62亿元，各地通过追缴退回、统筹盘活、补发待遇、落实税收优惠政策等整改2358.79亿元，央企和部门所属企业（以下简称部属企业）通过调整账目、加强投资管理等整改1575.34亿元，金融机构通过清收贷款、调整贷款分类等整改1386.77亿元。以下为主要情况：

中央财政管理审计查出问题的整改情况。已整改1473.23亿元，完善制度95项，处理处分7人。

中央部门预算执行审计查出问题的整改情况。25个部门和121家所属单位已整改24.62亿元，完善制度68项，处理处分33人。

重大项目和重点民生资金审计查出问题的整改情况。关于重大项目审计查出的问题。一是北京冬奥会和冬残奥会跟踪审计方面，审计查出的549个问题中，有540个已完成整改，完善制度61项。对整改中的9个问题，建设单位正与有关地方和部门加强沟通、妥善解决。二是港珠澳大桥建设审计方面，竣工决算草案编制和工程价款结算不准确不真实的17.53亿元已全部整改完毕，有关部门根据审计结果调减决算投资16.78亿元、调增0.75亿元，完善制度4项。关于重点民生专项资金审计查出的问题。已整改1778.6亿元，完善制度1255项，处理处分2995人。

国有资产管理审计查出问题的整改情况。关于企业国有资产审计查出的问题，已整改1557.46亿元，完善制度351项，处理处分4220人。关于行政事业性国有资产审计查出的问题，已整改17.88亿元，完善制度35项，处理处分7人。关于国有自然资源资产审计查出的问题，已整改77.39亿元，完善制度77项，处理处分40人。

重大违纪违法问题线索的办理情况。对审计移送的300多起违纪违法问题线索，有关部门和地方正在组织查处，加紧追赃挽损，依规依纪依法作出处理处分，同时深入剖析问题原因，举一反三，推动标本兼治。

审计整改工作中存在的问题及后续工作安排

报告指出，从整改情况看，要求立行立改的问题还有161个（占4%）尚未整改到位。当前审计整改工作中还存在未按时完成整改、违规整改、虚报整改完成情况、长效机制未健全、监督管理责任履行不到位等问题。究其原因，除一些问题确实受制于外部条件或不可抗力等难以整改外，也反映出审计整改工作有3点值得关注的问题与困难：一是审计查出问题的综合性、复杂性交织，相应整改难度加大；二是审计整改总体格局和贯通协作机制还不够成熟和定型；三是落实审计整改责任还不到位。

报告显示，对尚未完成整改的问题，有关地方、部门和单位已对后续整改工作作出安排：一是细化整改要求。对未完成整改的问题，加快落实、一抓到底；对已完成整改的问题，强化建章立制和跟踪问效，适时组织“回头看”，不断规范财政财务管理。二是压实整改责任。加强跟踪督办，确保应改尽改、高质量清零，对虚假整改等问题严肃追责问责。三是推动健全制度机制。深入分析短板弱项，加强顶层设计和过程管理，切实巩固整改成果，实现标本兼治。

“下一步，审计署将严格落实《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》要求，持续加强跟踪督促检查，深刻剖析问题根源，查改联动、破立并举，确保整改合规到位，确保党中央、国务院决策部署落实落地。”审计署有关负责人说。

(责编：杨曦、吕骞)

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