原标题：我国首部系统总结卓越核安全文化建设及精细化运行管理成果图书重磅发布

12月28日，中国核电云主办、福清核电承办的第四届卓越文化节暨卓越核安全文化主题宣传活动，成功发布《中国核电核安全文化建设历程》和《持续改善、追求卓越：中国核电精细化运行管理之道》。其中《中国核电核安全文化建设历程》是中国核电践行“理性、协调、并进”中国核安全观的具体成果，也是我国系统总结卓越核安全文化建设经验的图书，《持续改善、追求卓越：中国核电精细化运行管理之道》则是中核集团首部精细化管理成果图书。其间还开展了中国核电在建、在运核电厂核安全文化建设经验交流。

国家原子能机构秘书长邓戈发来《中国核电核安全文化建设历程》寄语，中核集团党组书记、董事长余剑锋为《持续改善、追求卓越：中国核电精细化运行管理之道》作序，生态环境部国家核安全监管司司长汤搏、国家能源局中国核电发展中心副主任苟峰，国务院国资委新闻中心有关负责人等现场见证并指导讲话。国家应急管理部、国防科工局、中企联、中电联、中国核能行业协会等相关专家，中核集团有关部门负责人、中国核电、中核传媒有关负责人及媒体记者共同见证并参加交流展示活动。

邓戈在寄语中指出：统筹安全与发展是核工业面临的永恒主题。中国核电安全发展已超过30年，积累了丰富的经验，已摸索出一条具有中国特色、行之有效的核安全文化建设之路。中国的核电发展有着较为深厚的核安全文化底蕴，《中国核电核安全文化建设历程》一书是核安全文化良好实践的系统性总结和提炼，值得从业者学习借鉴。他在寄语中呼吁：全体从业人员积极践行“理性、协调、并进”的核安全观，常怀敬畏之心、慎终如始，树立知责履责担责的责任意识，将核安全文化内化于心、外化于行，做到“充分准备、一丝不苟、万无一失、一次成功”，为核能与核技术造福人类作出更大贡献。

余剑锋在序言中指出：中国核电是我国核工业管理精细化、标准化的典范和代表，也是我国核工业率先达到国际先进水平的先锋。此书系统全面展示了中国核电在运行领域开展精细化管理的理念思路和创新实践，为中核集团各领域的精细化管理工作提供了有益参考，也为中核集团加快改革发展贡献了智慧。他表示希望持续用好精细化管理的理念和方法，将学习贯彻党的二十大精神的实效转化为生动实践，推动中核集团管理水平再上新的台阶，锐意进取、团结奋斗加快推动世界一流企业建设！

汤搏在现场表示，中国核电行业运行业绩和管理水平的提升离不开核安全文化的发展。在当前和今后的一段时期，核安全文化建设大有可为，要继续加强核安全文化理论研究，加强核安全理念同中国文化、中国实际相结合；推动核安全文化理念的实践贯通，持续推动管理制度、运转机制和功能转变；积极探索核安全文化的实践推广，真正实现核安全文化理念落地。

苟峰表示，经过30多年的发展，中国核电在为社会提供越来越多清洁能源的同时，创造了优秀的安全生产业绩，为中国核电行业安全发展贡献了“中核力量”。双碳背景下，我国能源转型不断提速，为核电行业发展注入了巨大的动能。站在新起点，中国核电要以卓越为目标，积极借鉴其他行业的良好实践，不断探索创新方式方法，在核安全文化建设方面取得新的更好成绩。

国资委新闻中心有关负责人表示，本次活动围绕核安全主题，通过融媒体形式以核工业身边人说身边事，见人、见事、见精神。希望中国核电继续传承弘扬核安全文化，创新宣传内容和形式，不断提高文化软实力，持续发挥文化引领和先进示范作用。

中国核电表示，核安全文化推进工作是一项长期性、系统性的任务，中国核电将始终铭记“安全是核工业的生命线”，始终坚持核安全文化为灵魂，追求卓越为永恒，将核安全作为核电发展的头等大事，持续推进核安全文化建设工作，营造“零容忍”的核安全文化氛围，用卓越的机组运行业绩，开启“核能助力‘双碳’目标，清洁赋能美好未来”的新征程。

本次文化节直播活动进行了“理性、协调、并进”核安全观展示交流比赛，并公布卓越文化节主题征文、海报、漫画、创意视频及交流比赛获奖名单，核电数字员工——“双C萌宠团”成员担当了部分线上主持角色，获得与会专家高度赞誉。凤凰网、中国核能行业协会视频号，中核集团微博、抖音、视频号、快手、B站，中国核电微博、抖音、视频号全网浏览量超30万，点赞超过11万。

据悉，《中国核电核安全文化建设历程》由中国核电组织系统内核安全工作骨干编著，由中国经济出版社公开出版。该书系统总结了30多年来中国核电及旗下各基地对核安全文化建设的探索、实践和成果，分享了各基地在中国核电一体化推进核安全文化过程中的优秀经验，展望了新时期核安全文化建设的新目标，被汤搏、苟峰、赵成昆、孟凡驰、董成文、张力、赵晨等安全文化、企业文化专家、学者在图书寄语或评价中誉为为我国核电行业贡献了可推广使用的“核安全文化发展史”“核安全文化教科书”，为全人类安全利用核能总结了中国经验、提供了中国方案、贡献了中国智慧，不仅可供国内其他核电企业学习借鉴，对所有高风险行业均具有重要的参考价值。

《持续改善，追求卓越：中国核电精细化运行管理之道》一书由中国核电组织编著，获得了中国工程院院士叶奇蓁、中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长兼理事长朱宏任，中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长宋志平、中国核能行业协会副理事长陈桦、中国核能行业协会副秘书长杨波等专家寄语推荐。全书分为上、下两篇，上篇“精细化群堆管控”重点介绍了中国核电在党建联建与企业文化、组织架构与绩效管控等13个方面的精细化管理经验总结，下篇“精细化电厂运营”汇集了秦山核电、江苏核电、福清核电、海南核电、三门核电、中核武汉、运行研究院、漳州能源等成员单位，在公司治理、生产管理等8个方面75个精细化管理优秀案例，被誉为既有理论视野又有实践底色，兼具指导性与实操性、科学性与规范性，是一部生动展现中国核电精细化管理发展历程的力作。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经