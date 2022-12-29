人民网北京12月29日电 （黄盛）今日，中粮集团公司（以下简称“中粮”）与中储粮集团公司（以下简称“中储粮”）开展股权层面合作，共同完成中企联合油脂有限公司的组建。

目前，中粮和中储粮两家公司团队正在推进运营前的准备工作，将于2023年1月正式开业运营。中企联合油脂有限公司正式运营后，将在优先保障完成中央事权油脂油料储备轮换业务加工需求的基础上，充分运用市场化机制，全面提升企业运营效率。

有业内人士表示，2022年央企间的专业化整合在粮食、水泥以及检验认证等领域不断取得新进展，比如中储粮集团、中粮集团分别持股51%、49%的中企联合粮食储备有限公司宣布成立；通用技术集团与中国检验认证（集团）有限公司开展的检验检测业务整合事宜正式官宣；中国交建与中国建材也围绕上市公司平台，进行了水泥和设计院资产的整合和置换，等等。此次中企联合油脂有限公司的组建运营，标志着中粮与中储粮在战略性重组、专业化整合、产业链协同方面又进入了一个新的阶段。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经