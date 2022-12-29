原标题：邮储银行积极助力高标准高质量建设雄安新区

12月17日，是邮储银行河北雄安分行成立3周年。3年来，邮储银行不断优化总分联动机制，主动融入雄安、服务雄安，发力生态金融、产业金融、协同金融、绿色金融、科技金融，加强风险合规管理，助力高标准高质量建设雄安新区。

邮储银行积极探索数字人民币在雄安新区乡镇地区的服务推广新模式，着力在安新县老河头镇打造数字人民币特色小镇试点，已累计落地场景商户499户，覆盖全镇75%的个体工商户，常住人口开设数字人民币钱包覆盖率达到98.19%。依托智慧校园刷脸支付、小吃城集中收银等惠民利民的数字人民币生态场景建设，在雄安新区举办的数字人民币促消费活动中，邮储银行吸引了5.8万名客户参与，实现消费交易39万笔，为雄安新市民带来消费便利。今年9月，邮储银行进一步与雄安新区管委会达成合作，对接产业互联网平台，上线后将协助雄安新区向部分受困企业发放数字人民币补贴，稳定市场主体，助力新市民就业、创业。

邮储银行立足雄安新区产业特点，支持雄安新区重点项目建设，为客户提供公司信贷、供应链金融、履约保函、现金管理等一揽子综合金融服务，为实体经济发展注入金融活水。今年10月，依托多元化数字供应链金融服务体系，邮储银行雄安分行成功实现“雄信”线上供应链直接保理融资落地，进一步提升了为雄安集团提供金融服务的质效。在服务“专精特新”企业方面，邮储银行立足企业金融需求，创新服务方式，助力企业高质量发展。河北保定朝雄电气化电力器材有限公司是我国第一批铁路供电产品生产企业之一，邮储银行深入了解客户在雄安新区的业务发展需求后，快速完成审批流程，为其提供授信额度、开立履约保函，助力企业转型升级和产业发展。“额度高、速度快、服务好，有了邮储银行的支持，我们发展就更有底气和动力了。”该企业负责人高兴地说。

通过不断加强内外协同，推进信用村评定，开展整村授信，扩大农村信用体系建设覆盖面，邮储银行在雄安新区持续深化“三农”金融服务，积极助力乡村振兴。截至今年11月末，邮储银行在雄安新区下辖三县的信用村建设覆盖率达80%。邮储银行聚焦雄安新区特色农业产业，助推农业农村现代化，助力农业更强、农村更美、农民更富。雄县中部地区为重点经济作物产业带，致力于打造全国甘薯种苗研发培育示范基地。邮储银行雄安分行主动对接当地政府部门，积极了解客户贷款需求并提供便捷服务，让客户“少跑路、好办贷”，助力产业发展。张先生是当地的甘薯种苗育繁销售大户，在邮储银行30万元的惠农贷款支持下，他成功扩大了种植规模，育苗大棚从200个增加到320个。

邮储银行密切跟进雄安新区城市规划，发挥资金优势，重点支持雄安新区“四纵两横”区域轨道交通路网、北京非首都功能疏解、产业承接项目，以及符合雄安发展定位的绿色建筑等绿色市政基础设施建设项目，助力雄安新区发展。雄安新区至北京大兴国际机场快线（R1线）建成后将实现30分钟到北京大兴机场、1小时到北京丽泽商务区的通行目标。邮储银行作为主牵头行、独家代理行，积极为R1线项目提供银团贷款服务，已联合其他参团行累计放款超过6亿元，助力京津冀协同发展。此外，邮储银行以绿色发展理念服务雄安新区城市建设，为容西混凝土搅拌站项目建设提供绿色信贷支持。该项目预计每年可减少3.5万吨的污水排放，减少8000吨的固废排放。截至今年11月末，邮储银行参与雄安新区绿色建筑项目融资6个，在雄安新区清洁能源管网类项目中标份额超过60%。

在数字政务领域，邮储银行积极助力河北省财政厅和雄安新区财政非税电子票据区块链项目建设，打通缴费、电子票据开具、报销全链条，实现从终端用户到财政单位业务流程的全链上化服务，有效提升了政务效率和客户体验。截至11月末，该平台上链数据491万笔，票面金额达377亿元，已实现171家执收单位100%上线，上线用票单位达259家，覆盖缴费人群约140万人。

邮储银行始终牢固树立“全面、全程、全员”的风险管理理念，在支持雄安新区建设过程中，严格防控各类风险，合规发展业务，强化科技赋能，积极创新探索金融风控模式。邮储银行与国网征信公司联合开发的“基于链式传导的企业风险管理平台”入选雄安新区首批“监管沙盒”应用项目。（褚轩）

(责编：曹淼、李源)

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