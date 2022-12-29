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擦亮“新名片”——中国邮政以高质量普遍服务助力构建新发展格局

2022年12月29日12:18 | 来源：中国邮政报
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原标题：擦亮“新名片”

　　海南三亚，散发着油墨清香的《人民日报》被人们争相传阅，党的二十大胜利召开的消息第一时间传到“天涯海角”；安徽金寨，老区人民在家门口收发包裹、轻松缴费，感慨生活的美好便捷；首都北京，年轻人在未来邮局书写祝福期盼，伴着咖啡的醇香静忆《从前慢》……

　　一幕幕生动场景，是新时代人民美好生活的缩影，也是中国邮政普遍服务全面融入新发展格局的见证，诠释着“连接美好、无处不在”的新邮政形象。

　　党的十八大以来，特别是在步入新发展阶段后，面对新时代新使命新需求和数字经济发展新趋势，作为国家公共服务的重要组成部分、党和国家赋予邮政的神圣使命，邮政普遍服务不断展露新颜，开启高质量发展之路。

　　欲筑室者，先治其基。

　　对新时代的邮政普遍服务，集团公司党组书记、董事长刘爱力再三强调：“邮政普遍服务是助力乡村振兴的重要途径，是中国邮政发展的‘根’，承载着党和国家重托、社会期望、人民信赖，与人民群众向往的美好生活息息相关。”

　　将新普服打造成国家公共服务基础网络、县域商业流通体系重要环节、城乡寄递物流主干通道、社会综合服务平台，成为推动社会公共服务均等化、助力乡村振兴、促进城乡融合发展不可或缺的重要力量——全新的发展定位背后，是新一届集团公司党组依托邮政资源禀赋，全力打造新竞争优势的改革创新之策，更是行业“国家队”坚持“政”字为先，展现心怀“国之大者”的担当之举。

　　观大势、谋全局、闯新路，从投报送信的传统服务，到“四位一体”、内涵丰富的新普服；从耳熟能详的主责主业，到老百姓普遍需要的服务，中国邮政普遍服务以新发展理念为引领，在深扎根、拓根系、强根基中，不断为构建新发展格局贡献力量，成为企业的时代“新名片”。

　　质量：从“送得到”到“服务好”

　　“传邮万里，国脉所系。”邮政普遍服务，国家公共服务的重要组成部分。曾几何时，一封封信函、一个个包裹、一抹抹绿色传递着美好生活，成为群众印象里的中国邮政记忆。

　　党的十八大以来，我国基本公共服务均等化加快推进，但发展不平衡不充分的问题仍然突出，基本公共服务均等化水平有待进一步提升。在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，把“基本公共服务均等化水平明显提高”作为“十四五”时期我国经济社会发展主要目标的内容，并提出2035年“基本公共服务实现均等化”。

　　凡益之道，与时偕行。

　　“新时代，要切实担负起普服新使命，自觉主动为人民服务、为发展大局服务，在现代化建设新征程中勇挑畅通重担、勇做开路先锋。”

　　肩负新使命，集团公司党组从关乎民生福祉、厚植党执政根基的政治高度，不断深化对普遍服务“根”和“魂”地位的认识，强化政治责任，通过发展来增强国有经济的影响力。

　　全国5.4万个邮政网点，70%在农村。从“十二五”到“十三五”，邮政实现了“乡乡设所、村村通邮”，构建起覆盖城乡、惠及全民的农村邮政服务体系。“十四五”时期，面对邮政普遍服务在城乡之间、区域之间的差距，现有服务品类、服务品质和人民需要的差距，邮政普服工作发力的重点，就是要实现从“有没有”到“好不好”的转变。

　　理念之变，让中国邮政对普遍服务有了“向深扎根”的更远谋划——

　　通过无处不在的网点站点、完善强大的物流网络、优质便捷的综合服务以及丰富完善的邮政业务“四位一体”建设，带动寄递、金融、电商协同发展，进一步深化普服内涵，构建数字化、便利化、智能化、综合化新普服，全力对接新发展格局。

　　“政”字为先，更让行业“国家队”拿出了“谋长远之策，行固本之举”的有力行动。

　　管理机制手段不断完善——

　　从《邮政普遍服务和特殊服务补贴与服务质量挂钩管理办法（试行）》到《中国邮政集团有限公司邮政普遍服务管理办法（试行）》《中国邮政集团有限公司邮政普遍服务质量问题责任追究办法》……2019年至今，一系列管理办法密集出台，强化对普遍服务的管控考核。

　　集团公司还重新调整总部机构设置，加大对普遍服务相关职能岗位的配置力度。

　　与此同时，强化基础管理，服务质量显著提升。开展全国普服质量提升达标专项活动，查找并完成整改问题点16万个以上。以邮件时限为主要抓手，直辖市、省会城市间普邮全程时限水平提速，普遍服务建制村投递质量提升，普服邮件信息断点率压降等一系列专项活动深入开展。新一代营业渠道系统、普服管理系统二期建设上线应用，实现了网点核心基础数据实时看板展示、对全国普服质量的实时管控。

　　网络深度广度大幅拓展——

　　2019年，55.6万个建制村直接通邮任务提前一年完成。2021年，全国128个边海防哨所实现直接通邮。2022年，3448个抵边自然村的邮政普遍覆盖工作全面启动。截至11月底，在占全国抵边自然村总数64%的云南省，2207个抵边自然村已全部实现通邮，有效解决了农村邮政服务“最后一公里”的问题，为服务地方经济发展，促进兴边富民、稳边固边，增进民族团结贡献了邮政力量。

　　8.7万条农村投递道段、420万公里总里程，一条条邮路，成为传递党和国家声音的信息路，连接城乡、畅通经济循环的致富路，传递美好、温暖百姓的幸福路。

　　普服供给质量全面提升——

　　中国邮政全面启动农村投递汽车化工程，2021至2022两年间新增累计达到3.3万辆。目前，建制村汽车化投递率达到42%，1500公里以上的信函甚至登上了飞机，投递频次及效率快速提升。

　　克服疫情影响，全国直辖市、省会城市间普邮全程平均时限从2018年前的平均3.88天压降至现在的2.24天；全国建制村投递频次达标率提升至99%以上，其中西部地区从2019年的92.49%提升至98%以上；给据邮件信息断点率从2019年专项整治前的1.21%压降至万分之0.9，压降了100倍；机要通信连续近15年保持万无一失。普服质量核心指标全面达到财政部、监管部门要求。北京冬奥会、冬残奥会用邮保障有力高效；党的二十大等重大会议及活动期间收寄安全万无一失；抗击疫情“四不中断、四免费办”，倾力保供保通保畅不辱使命……

　　优先投入、优先保障、优先发展，全力提质增效，邮政普遍服务正向新而生。

　　生态：从“业务多”到“场景全”

　　民生无小事，枝叶总关情。随着经济和社会发展进入新阶段，人民对美好生活的向往体现为追求物质和精神生活的双重提升，期盼更加优质化、个性化、人性化的公共服务。

　　人民有所需，发展亦有所求。新零售模式下，面对商业模式、产业生态、下沉市场之争，邮政必须增强平台思维，依托“四流合一”资源禀赋，将网点、邮乐购站点及邮乐网、在线业务平台等资源进行有效聚集、链接，释放出更大能量。

　　“与时代发展同行、与人民需求同步，由兜底、提质向丰富内涵进行升级，不断提升普服供给质量。”以系统观念、前瞻性思考谋划全局，新一届集团公司党组为邮政普遍服务找到创新发力点——按照“开放共享、叠加赋能、建立生态”的理念，加快推进渠道平台转型，构建板块协同发展、线上线下融合互动的邮政综合服务平台。

　　叠加赋能，公共服务触点不断延伸——

　　前不久，“武汉消费扶贫专馆·江汉馆”在武汉红旗渠路邮政网点开馆，成为当地第一家集纳多项政务服务和金融、医药以及消费帮扶业务的大型复合型社区“便民航母”。群众寄包裹，买药品和农副产品，办理车管、住房、社保、公积金等业务，都能在这里一站搞定！

　　样本，是全局的缩影。自2020年启动渠道平台转型以来，“老百姓普遍需要的服务”始终引领着企业供给侧结构性改革的方向。

　　三年来，从叠加代收代缴便民服务和警邮、税邮等业务，到打造“普服+普惠金融+农村电商+邮快合作+政务便民+惠农合作”的“普服+5”转型模式，再到烟草、医药、3C体验等异业零售业务进驻，网点业务种类拓展至13大类61项。邮政通过不断丰富网点业态，以多业态、多产品、多场景聚合服务，实现客流、商流、物流、资金流“四流融通”，持续巩固下沉市场根基。

　　通过“菜单式”叠加，校园服务点、主题邮局、乡镇网点、边远网点、社区网点、商圈网点“六类网点”转型全面推进，有效破解了网点“无业务可干”的困境。

　　连锁化经营，服务供给方式持续创新——

　　宁夏银川解放街，中邮大药房开展医药配送、电子商务、零售连锁服务。福建厦门，“邮局咖啡”销售咖啡、茶饮、甜点和邮政周边产品。浙江浦江“邮政+”网点，客户办理指定业务可获得水果满减优惠券；加入邮乐购水果店会员后，不仅能享受积分优惠待遇，还能参加网点的各项权益类活动……

　　卖奶茶、做咖啡、开药房、售生鲜，这种“跨界”与“融合”，如今在邮政已不鲜见。

　　丰富经营业态，创建生态场景，客户交叉复用，板块协同发展，这正是邮政普遍服务网点的“流量密码”。随着邮乐网竞业条款被打破，农村电商发展活力持续释放、渠道平台叠加代理和异业合作深入推进，邮政已具备进军新零售领域、打造邮政综合服务平台的基础和条件。

　　在线上，以邮乐平台为核心，形成线上综合化“一站式”服务能力；线下，以三级物流体系建设为核心，形成平台化综合服务能力。同时，以强化邮乐运营能力为核心，赋能强化线上线下融合联动，邮政以规模化、连锁化、品牌化、场景化运营，加快落地新零售模式。

　　目前，邮政正在主题邮局、校园、咖啡、烟草、团购赛道试点，积极探索市场化运营，初步完成了连锁经营模板建设，持续增强网点的引流获客和资源变现能力。

　　“网点+站点”，平台服务效能显著增强——

　　湖南益阳，当地邮政打造适销对路的大单品，邮乐购站点月点均从“邮掌柜”进货额为3800元，占站点非烟商品进货额的25%，超全国邮政平均水平20个百分点。用好收单支付减免和“进销存”系统使用政策，每周开展地推培训带教，站点日均交易33笔，月均收单流水1.7万元，形成常态化使用系统的习惯。通过代收代投、积分兑换、金融转介等业务叠加引流，增加站点掌柜收入，提升站点黏性，推动网点、站点协同发展。

　　近年来，像益阳这样的“网点+站点”服务模式在邮政不断推广。通过帮扶、巡店、地推等措施，全面强化邮政网点、站点绑定关系，加快数字化建设，持续增强网点造血能力。

　　目前，全国邮政3.4万个网点、3.8万名渠道经理与45万个站点形成绑定关系，带动35.5万个站点成为金融客户，向网点引流客户526万人。“网点+站点”同心圆服务模式初见成效。

　　叠业务、推连锁、强运营、增效能，培育新动能，孕育新优势。

　　这是邮政渠道平台脱胎换骨的三年：目前，全国邮政网点转型覆盖率达到100%；网点业态日益丰富，浙江、四川、安徽等地邮政叠加业务种类超过50项；全国零收入网点从2018年的4612个降为0，零普服交易网点减少了4992个。

　　“邮政多跑腿，群众少走路。”神州大地上，一个个邮政网点展露新貌，一项项惠民利民服务传递美好，推动生活性服务业向高品质和多样化升级，不断增进民生福祉。

　　能力：从“投得远”到“行得畅”

　　构建新发展格局，潜力后劲在“三农”。

　　发展农村流通，是全面推进乡村振兴、加快城乡融合发展的重要内容，是畅通国内大循环、培育完整内需的必然选择，更是坚持以人民为中心发展思想，增强农民获得感、幸福感的客观要求。

　　“中国邮政的资源禀赋高度契合了县乡村三级商业网络的需要，这是国家赋予我们的重大使命，是我们助力国家乡村振兴、实现企业内生发展的重要动力。”刘爱力的话，道出的正是中国邮政人对建设三级物流体系、拓展农村发展新局的坚定信心和高度认知。

　　讲大局、看长远、守根基。2021年以来，邮政三级物流体系建设力度不断加大，目前已在全国各地全面铺开，成为邮政服务乡村振兴战略的核心基础。

　　政企携手形成合力——

　　围绕“两中心一站点”“两优化一提升”“两通道一平台”的建设重点，中国邮政主动对接国家部委和地方政府，积极争取政策、资金支持，建成了1131个县中心、7029个乡镇中心、23万个村级站点。

　　在四川，邮政与交通运输厅、商务厅联合打造全国首创的“金通工程·天府交邮通”品牌，目前已打造了27个“乡村运输金通工程样板县”，正在打造10个“交商邮”融合发展试点县。四川“金通工程·天府交邮通”项目还登上了央视《新闻联播》。

　　各地邮政按照“政府主导给政策、自主投入提能力、交邮联运补短板、邮快合作促进村、代收自提降成本”要求，积极融入地方乡村振兴规划，融入县域经济发展新格局，发挥政企合力，构建“开放惠民、集约共享、安全高效、双向流通”的县乡村三级物流体系，为服务乡村振兴战略、畅通国内大循环夯实网络基础。

　　农村物流更快更好——

　　广东英德，邮政在县级寄递共配中心实现“邮件处理+农村电商上下行仓配+邮快合作接转”多节点功能。各镇中心分别辐射不同建制镇，以直运邮路替代环形邮路，配套优化农村投递道段、农村甩点投递，让村邮站收到邮件更早、截邮时间更晚、村民用邮体验更好。

　　不仅是广东，在全国，三级物流体系建设带来的邮政农村服务之变正全面展现。

　　网络运营质量更高、末端服务能力更强。优化调整组网模式，加强三级节点建设，提升重点乡镇投递频次……邮政以“网络层级更少、成本更低、时限更快”为目标，不断提升网络运营质效。通过推进乡镇局所网点标准化、信息化改造等一系列举措，不断巩固末端服务优势。目前，各地邮政正不断加大末端自提点建设力度，已建成自提点48万个，有效提升了末端节点的投递能力和效率。

　　合作生态有效构建、共配体系全面健全。借助县级共配平台，全方位提升县乡村三级民营快递代收、代投和处理能力——深入推进邮快合作下乡进村工程，让农民受益、“邮”“快”共赢、政府满意。2022年，国家邮政局、中国邮政集团及7家社会快递公司签署了邮快合作信息对接合作协议，快递进村业务量达17.5亿件，为去年的1.7倍。

　　既开放共享，又融合共赢。邮政通过“节点网络共享、末端线路共配、运力资源共用”，探索“一网多用、一站多能、多点合一、深度融合”新发展模式。目前，已进驻1176个乡镇交通运输服务站，开通交邮联运邮路2419条，覆盖3046个乡镇、2.8万个建制村，有效推动了农村物流集约化运行。

　　农民消费便利无忧——一子落，满盘活。

　　三级物流体系，如毛细血管般触达广袤农村，不仅给邮政各项业务发展、综合服务平台协同发展生态的打造提供了重要支撑，更为农村经济生态发展注入了源源不断的新动能，成为邮政服务乡村振兴、扩大内需等国家战略部署的重要载体。

　　线上，紧抓“大单品、进销存管理、业务叠加”，搭建品牌商家直达农村的流通渠道，推动工业品下乡；线下，凭借网点、站点优势，开展直播带货等新型营销，助力农产品进城。依托三级物流体系，邮政整合渠道、资源，发挥多业务、多场景综合优势，构建协同共享的农村电商生态圈、合作共赢的特色惠农服务模式，以综合服务解决方案破解农村销售难、物流难、融资难，助力农村消费升级、农业产业发展。

　　在重庆奉节岩湾乡，邮快合作打通了快递进村“最后一公里”，公共服务均等化带来了乡亲们期盼的美好生活。

　　在云南普洱宁洱县，百香果等农特产品通过邮政电商平台销售，又通过三级物流配送体系，源源不断走出大山，让大家“卖往全国”的愿望变成现实。

　　在浙江杭州萧山区，邮政通过“寄递共配中心+农品馆+冷链设备配置+公司化品牌运营”，与新疆开展跨区域联动销售，“疆品入浙”深受市民好评。

　　……

　　农业强，农村美，农民富，全面推进乡村振兴如火如荼，邮政人不懈努力，担当央企责任，让人民有更多的获得感、幸福感、安全感，助力农业农村现代化。

　　根深才能叶茂，本固方得枝荣。

　　普服为本筑根基、网点叠加构生态、三级物流提能力、传统业务谋创新——新发展格局下，中国邮政用全新的普遍服务亮相新时代、阔步新征程。

　　这是无所不至的新普服。它使命必达、质量更优，不断将公共服务的底兜牢、网织密，以无处不在的网络传递美好、连接幸福。

　　这是无所不有的新普服。它创新不停、内涵更丰，让老业务变身新经济的助推器，用高质量发展为人民美好生活加“邮”。

　　这是无所不能的新普服。它情赋沃野、强“根”固“魂”，全力畅通城乡经济循环，助力开创“三农”发展新局面。

　　新征程上，神州大地新绿涌动，行业“国家队”的“新名片”熠熠生辉！（记者 李伟）

(责编：董童、李源)
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